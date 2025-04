Mega-Abschiedswelle bei Hertha BSC?

IMAGO/Daniel Lakomski

Fabian Reese (r.) und Co. sollen vor einem Abschied von Hertha BSC stehen

Hertha BSC blickt auf eine Zweitligasaison zum Vergessen. Anstatt um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu spielen, rangieren die Berliner gerade einmal neun Punkte vor dem Relegationsrang. Die Hoffnungen dürften also längst auf der kommenden Spielzeit ruhen, nun muss man aber wohl darum fürchten, ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen zu können.

36 Punkte nach 29 Spielen: Macht Rang zwölf in der Tabelle der 2. Bundesliga und damit keineswegs ein Ergebnis, das Hertha BSC angestrebt haben dürfte. Zu allem Überfluss sollen zahlreiche Leistungsträger der Alten Dame vor einem Abschied aus Berlin stehen. Das berichtet die "Bild".

Demnach geht die Führungsriege des Klubs derzeit davon aus, dass gleich sechs Stars Hertha im Sommer den Rücken kehren.

Konkret soll es sich um Ibrahim Maza (Vertrag bis 2027), Fabian Reese (2028), Derry Scherhant (2027), Mickael Cuisance (2027), Marton Dardai (2028) und Pascal Klemens (2026) handeln.

Immerhin darf sich Hertha dem Bericht zufolge im Fall von Maza und Reese auf eine satte Ablöse freuen. Der 19-jährige Maza soll über eine Ausstiegsklausel im "niedrigen zweistelligen Millionenbereich" besitzen. Die "Bild" nennt mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, der AC Mailand und Manchester City vier vermeintliche Interessenten.

Hertha BSC will Reese angeblich "mit aller Macht halten"

Auch Reese, der nach einer langen Verletzung in den vergangenen Wochen ein fulminantes Comeback hingelegt hat, soll internen Hoffnungen zufolge angeblich etwa acht Millionen Euro einbringen. Für Scherhant, Dardai, Cuisance und Klemens soll man hingegen nicht mit überbordenden Ablösen rechnen.

Haken an der Sache: Vor allem Reese, so der Bericht, will Hertha angeblich eigentlich "mit aller Macht halten", den 27-Jährigen soll es allerdings ins deutsche Fußball-Oberhaus ziehen.