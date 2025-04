Überraschendes Upamecano-Update beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Dayot Upamecano ist beim FC Bayern auf den Trainingsplatz zurückgekehrt (Symbolbild)

Erst vor knapp zwei Wochen wurden bei Dayot Upamecano freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt, weshalb sich der Abwehrstar des FC Bayern einer Operation unterziehen musste. Mit einer mehrwöchigen Zwangspause bei dem 26-Jährigen wurde gerechnet. Nun gibt es neue Nachrichten rund um den Innenverteidiger der Münchner.

Bei dem operativen Eingriff an dem lädierten Knie Dayot Upamecanos wurde euch eine Knorpelglättung vorgenommen, die wohl ohne Komplikationen durchgeführt wurde.

Dennoch kamen diese Bilder von der Säbener Straße am Mittwochmorgen überraschend: Der französische Nationalspieler drehte in Trainingskleidung und Laufschuhen erste Runden auf dem Trainingsgelände, zeigte sich dabei durchaus gut gelaunt.

Laut einem "Bild"-Bericht werde nun genauestens beobachtet, wie Upamecano auf die erste Belastungsphase reagiert. Erst dann könne eine genaue Prognose gestellt werden, wie lange der Stammspieler in der Hintermannschaft des FC Bayern noch ausfallen wird. Schon am Dienstagabend hatte gegenüber der Zeitung rund um das Champions-League-Heimspiel gegen Inter Mailand (1:2) gesagt: "Mir geht es gut. Ich komme zurück!"

Upamecano unter Kompany absolut gesetzt

Klar ist allerdings auch, dass eine Rückkehr in den Profi-Kader des FC Bayern in den kommenden Tagen und Wochen noch kein Thema werden wird. Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse kommende Woche in Mailand oder gar am Samstagabend zu Hause gegen Borussia Dortmund wird Upamecano definitiv noch zuschauen müssen, ebenso bei den darauffolgenden Partien in der Bundesliga.

Bis zu seiner Verletzungspause war der Innenverteidiger unter Cheftrainer Vincent Kompany unumstrittener Stammspieler in der Viererkette des deutschen Rekordmeisters. Wettbewerbsübergreifend bestritt er bis März bereits 33 Pflichtspiele, erzielte dabei in der Bundesliga zwei Treffer.