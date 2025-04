FC Schalke 04 bestätigt Baumann-Verpflichtung

IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Frank Baumann übernimmt als Sportvorstand des FC Schalke 04

Werder Bremens langjähriger Manager Frank Baumann wird neuer Sportvorstand des FC Schalke 04. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt.

Demnach hat der 49-Jährige bereits am vergangenen Wochenende einen langfristigen Vertrag beim Zweitligisten unterschrieben. Offiziell antreten wird Baumann seinen Dienst beim FC Schalke 04 ab dem 1. Juni.

Baumann werde beim S04 für das gesamte Ressort Sport, also die Männer- und Frauen-Mannschaft sowie den Nachwuchsbereich verantwortliche sein, teilte der Revierklub. Die Entscheidung für Baumann, der in der Mitteilung als "erfahrener Stratege und Macher" bezeichnet wird, habe der S04-Aufsichtsrat einstimmig getroffen.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Frank Baumann einen absoluten Fachmann und in der Branche hochgeschätzten Fußball-Experten für Schalke 04 gewinnen konnten", sagte Aufsichtsratsche Axel Hefer. "In den Gesprächen hat Frank sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen."

FC Schalke 04: Großes Lob für "Team-Player" Baumann

Schalke habe in der finalen Phase der Suche nach einem neuen Sportvorstand "eine Auswahl von absoluten Top-Kandidaten, mit denen die Gespräche vertraulich und sehr vertrauensvoll liefen", getroffen, betonte Hefer weiter. "Nach Abschluss der Gespräche war die Bewertung in der Findungskommission und auch im gesamten Aufsichtsrat eindeutig: Frank Baumann bringt genau das mit, was Schalke 04 braucht, um die sportlichen Ziele in Zukunft zu erreichen."

Der S04-Boss lobte Baumann für seine "sportliche Kompetenz, Klarheit und Konsequenz in Entscheidungen sowie die erfolgreiche Umsetzung von Konzepten".

Es sei dem früheren Nationalspieler gelungen, "Werder Bremen aus einer schwierigen Lage heraus zu neuer Stärke zu führen – und zwar nachhaltig".

Baumann sei zudem "ein absoluter Team-Player, der stets loyal aufgetreten ist und alles dem Wohl des Vereins untergeordnet hat".

"Viel zu tun" beim FC Schalke 04

Baumann selbst sagte: "Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit im Vorstand mit Matthias Tillmann (Vorstandsvorsitzender) und Christina Rühl-Hamers (Finanzvorständin, Anm. d. Red.). Wir haben sofort eine sehr gute und fruchtbare Ebene gefunden."

Er habe sich auch mit Kaderplaner Ben Mange sowie Sportdirektor Youri Mulder ausgetauscht. "Die Gespräche waren mit beiden sehr gut und eindeutig in der Kernaussage: Beide wollen den Weg mitgehen und daran mitarbeiten, Schalke 04 sportlich wieder in erfolgreichere Zeiten zu führen. Diese Bekenntnisse sind für mich sehr wichtig."

"Wir haben viel zu tun, da müssen wir nicht drumherum reden. Entsprechend werde ich die kommenden Wochen bis zu meinem offiziellen Start nutzen, um mich bestmöglich vorzubereiten", sagte Baumann. "Ich bin überzeugt: Mit unseren Fans, Mitarbeitenden und der Energie dieses Clubs können wir gemeinsam etwas bewegen – Schritt für Schritt, aber mit klarem Ziel: Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen."