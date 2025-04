Ex-Schalke-Duo heuert in 3. Liga an

IMAGO/RHR-FOTO

Mathias Schober heuert mit Ex-Schalke-Sportchef Gerhard Zuber in Mannheim an

Sie kennen sich schon aus gemeinsamen Bundesliga-Zeiten beim FC Schalke 04. Jetzt übernehmen Mathias Schober und Gerhard Zuber die sportlichen Geschicke bei einem Fußball-Drittligisten.

Schon beim FC Schalke 04 sind sich Mathias Schober und Gerhard Zuber jahrelang über den Weg gelaufen. Jetzt heuern sie gemeinsam in der 3. Liga an.

Am Mittwochnachmittag bestätigte der SV Waldhof Mannheim die Verpflichtung des ehemaligen Schalke-Sportdirektors Zuber als neuen Geschäftsführer Sport.

Im selben Atemzug verkündeten die Kurpfälzer das Engagement von Ex-S04-Torhüter Schober als neuen Direktor Sport. Der SV Waldhof hatte am Dienstag die Trennung von Sportchef Anthony Loviso bekanntgegeben.

Der 49-jährige Zuber war von 2011 bis 2016 als Sportdirektor auf Schalke tätig gewesen. Von April 2017 bis Juni 2021 war der Österreicher erst Sportlicher Leiter und schließlich Sportdirektor bei Hannover 96. Seit seinem Ausscheiden bei den Niedersachsen hat er keine Funktion mehr im Profifußball ausgeübt.

Ex-Schalke-Duo stellt sich auf "spannende Wochen und Monate" ein

Auch der langjährige Bundesliga-Keeper Schober (S04, Hamburger SV, Hansa Rostock) war dem Revierklub lange verbunden. Der 49-Jährige war von 2012 bis 2021 als Nachwuchskoordinator beim FC Schalke 04 tätig. Bis 2024 stand Schober als Direktor Knappenschmiede & Entwicklung bei den Königsblauen unter Vertrag.

"Der SV Waldhof ist ein Verein mit viel Potenzial", wurde Zuber in einer Mitteilung des Vereins zitiert: "Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen mit der großen Fanunterstützung hier in der Region sehr reizvoll. Wir haben einige Aufgaben, die wir in der nächsten Zeit angehen müssen." Zunächst liege jedoch "der volle Fokus auf dem Klassenerhalt in dieser Saison", so Zuber weiter.

"Wir freuen uns sehr, mit Gerhard Zuber einen absoluten Fachmann gewonnen zu haben, der sowohl über strategische Kompetenz als auch über ein hervorragendes Netzwerk im Profifußball verfügt", ließ Waldhof-Präsident Bernd Beetz verlauten.

Auch Schober fiebert der neuen Aufgabe entgegen: "Gemeinsam mit Gerhard Zuber warten spannende Wochen und Monate auf uns, in denen zunächst der Klassenerhalt an oberster Stelle steht. Langfristig wollen wir den Verein im sportlichen Bereich weiter vorantreiben und auf der vorhandenen Basis weiter aufbauen."