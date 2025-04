Völler unterstricht Titelambitionen bei der WM 2026

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Rudi Völler will mit dem DFB-Team Weltmeister werden

Rudi Völler hat die von Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußerten Titelambitionen bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada noch einmal unterstrichen.

"Ich schaue auf die Fakten. Und wenn ich die sehe, dann müssen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind", sagte der 64-Jährige, der am Mittwoch seinen Vertrag als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund bis 2028 verlängert hatte, im "kicker"-Interview.

Gerade das unglücklich verlorene Viertelfinale gegen Spanien bei der Heim-EM im vergangenen Jahr habe "gezeigt, dass dieses Ziel nicht unrealistisch ist", so Völler weiter: "Spanien war insgesamt ein verdienter Turniersieger, aber in diesem Spiel hätten wir sie definitiv besiegen können."

Auf dem Weg zum möglichen fünften WM-Titel sieht Völler auch das kommende Heim-Final-Four in der Nations League als wichtigen Baustein - für die Mannschaft und die Stimmung.

"Wir brauchen weitere Siege, auch wollen wir die Euphorie weiter am Leben halten", sagte Völler: "Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern über die nächsten Jahre. Deshalb wollen wir im Juni natürlich zeigen, wozu wir imstande sind."

Die DFB-Auswahl trifft im Halbfinale in München am 4. Juni zunächst auf Portugal. Das Finale findet vier Tage später ebenfalls in München statt, dort würde Europameister Spanien oder Vizeweltmeister Frankreich warten.

Dass das Turnier in Deutschland ausgetragen wird, sei "eine sehr schöne Sache", sagte Völler: "Aber ich schaue auch schon einen Schritt weiter: Danach beginnt die WM-Qualifikation, auch dafür war der Einzug ins Final Four wichtig, weil wir durch unseren Erfolg im Viertelfinale vielleicht in der Setzliste der Weltmeisterschaft noch an Italien vorbeiziehen könnten."