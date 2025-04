BVB-Star mit Wechsel-Wunsch? Ricken spricht Klartext

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

BVB-Boss Lars Ricken wird deutlich

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat Gerüchten, wonach Jamie Gittens seinen Wechsel-Wunsch beim BVB hinterlegt haben soll, klar widersprochen.

"Das stimmt nicht", stellte Lars Ricken vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund im Interview mit "DAZN" klar.

"Sky" hatte kürzlich berichtet, dass Jamie Gittens den BVB im Sommer verlassen wolle. Der 20-Jährige habe seinen Wechsel-Wunsch bereits den Verantwortlichen mitgeteilt, hieß es in diesem Zusammenhang. Ricken will davon nichts wissen.

Ricken: Gittens identifiziert sich mit dem BVB

"Der Junge war schon bei uns im Jugendbereich, es ist ein extrem großes Vertrauensverhältnis gewachsen. Er identifiziert sich zu einhundert Prozent mit dem BVB", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer.

Gittens sei "in der Länderspielpause auch nicht zur Nationalmannschaft gereist, sondern hat sich am Finger operieren lassen, damit er jetzt in dieser Phase wieder richtig fit ist", erklärte Ricken weiter.

Der Flügelspieler war im Sommer 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Der Engländer ist bei den Schwarz-Gelben mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet.

Während Gittens beim BVB in der Hinrunde zu den Leistungsträgern zählte, sucht der Youngster aktuell nach seiner Form.

Spekulationen um den BVB-Youngster

Dennoch ranken sich immer wieder Transfer-Gerüchte um den Linksaußen. Auch der FC Bayern wurde schon mit Gittens in Verbindung gebracht. Der FC Chelsea, FC Arsenal, FC Liverpool sowie Manchester City wurden unlängst aus der Premier League genannt.

Die jüngsten Aussagen von Ricken deuten hingegen darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und Gittens über die laufende Saison hinaus gehen könnte. Der anstehende Sommer wird letztlich Aufschluss bringen.