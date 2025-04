Flick überschwänglich: "Die Begeisterung ist phänomenal"

IMAGO/Jose Breton

Hansi Flick ist seit letztem Sommer als Cheftrainer in Barcelona erfolgreich

Die spanische Presse fühlte sich an Sternstunden wie einst mit Lionel Messi erinnert, und auch Hansi Flick lobte die Spieler des FC Barcelona überschwänglich.

"Es herrscht eine unglaubliche Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. So in der Form mit der Qualität habe ich das noch nicht gesehen", sagte der Trainer nach dem 4:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League.

Barcelona habe eine "sehr junge Mannschaft, die sehr, sehr professionell arbeitet". Lamine Yamal und Co. "glauben an sich und sind voller Selbstvertrauen", so Flick: "Die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, kommt gut an, die Begeisterung ist phänomenal." Yamal (77.) erzielte das 4:0, davor waren Raphinha (25.) und Robert Lewandowski (48., 66.) erfolgreich.

"Ein blau-roter Sturm, der große Träume weckt! Seit Leo Messis Glanzzeit haben wir nichts Vergleichbares zum Hinspiel des Viertelfinales der Champions League erlebt", schrieb die Sportzeitung "Mundo Deportivo". "Barça war von der ersten Minute an ein Wirbelsturm, Barça macht Europa Angst", hieß es in der "AS".

Trotz des klaren Ergebnisses übte Flick etwas Kritik. "Wir haben zu viele Fehler gemacht, wir müssen arbeiten und uns verbessern", sagte er: "Aber im Grunde haben wir auf sehr gutem Niveau gespielt."

Ähnlich sah es Lewandowski, der in nun 28 Spielen gegen sein Ex-Team 29 Tore erzielt hat: "In der Champions League müssen wir immer bereit sein, in den letzten zehn Minuten haben wir doch einige Chancen zugelassen."