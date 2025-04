Bayern-Flirt enthüllt wichtiges Vertragsdetail

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Dean Huijsen soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Gerüchte, der FC Bayern zähle zu den Klubs, die ein Auge auf den spanischen Innenverteidiger Dean Huijsen vom AFC Bournemouth geworfen haben, geistern immer mal wieder durch die Medien. Das gilt auch für ein nicht unwesentliches Vertragsdetail des Nationalspielers, das dieser nun persönlich bestätigte.

Dean Huijsen ist gerade einmal 19 Jahre alt, ist beim englischen Erstligisten AFC Bournemouth gesetzt, debütierte unlängst in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft und soll eine Rolle in den Transfer-Überlegungen des Großteils der europäischen Fußball-Elite spielen. Dass dies so ist, dürfte auch an einer im bis 2030 datierten Vertrag verankerten Ausstiegsklausel des 1,97-Meter-Hünen liegen, deren Existenz Huijsen nun persönlich bestätigte.

"Ich habe bei Bournemouth einen Vertrag bis 2030 und eine Ausstiegsklausel", bestätigte Dean Huijsen im spanischen Fußball-Talk "Los Amigos de Edu" von "El Chiringuito TV" auf Nachfrage von Host Edu Aguirre. Wie hoch besagte Klausel ausfällt, ließ sich der Youngster freilich nicht entlocken. Aguirre beziffert die Summe allerdings auf 58 Millionen Euro.

Ein Wert, der sich weitestgehend mit den Informationen von "Bild"-Fußballchef Christian Falk deckt, der in den "Fact Files" von "Caught Offside" zuletzt von 60 Millionen Euro berichtete. Das spanische Portal "Don Balon" wiederum brachte unlängst "nur" 35 Millionen Euro ins Spiel, dürfte mit dieser Summe aber zu niedrig liegen.

FC Bayern gegen Real Madrid chancenlos?

Weitere Worte von Huijsen lassen sich zudem als Dämpfer für die vermeintlichen Hoffnungen des FC Bayern auf eine Verpflichtung des Talents lesen.

Damit konfrontiert, ob er sich im Sommer dem angeblich ebenfalls interessierten Real Madrid anschließen werde, wich Huijsen zwar aus, schwärmte zeitgleich allerdings von den Königlichen: Real-Ikone Sergio Ramos, die sein "Kindheits-Idol" sei sowie von Trainer Carlo Ancelotti, und sprach zudem davon, dass es eine "Ehre" sei, dass sich ein "so großes Team" für ihn interessiere.

Ein Wechsel nach München scheint nicht unbedingt Priorität zu genießen.