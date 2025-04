Großer Sommer-Umbruch beim 1. FC Köln?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Leistungsträger beim 1. FC Köln: Eric Martel (l.) und Linton Maina (r.)

Der 1. FC Köln muss aktuell zweigleisig planen. Die Rheinländer könnten im Sommer wohl mehrere Transfer tätigen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Hinter dem Verbleib mehrerer Leistungsträger steht derweil ein Fragezeichen.

Der 1. FC Köln hofft auf einen Verbleib von Marvin Schwäbe im Tor. Cheftrainer Gerhard Struber zeigte sich zuletzt optimistisch.

Wie der "kicker" berichtet, würden die Chancen vor allem dann gut stehen, sollte der anvisierte Wiederaufstieg gelingen. Dem Fachmagazin zufolge könnten die Rheinländer für dahinter womöglich einen "ambitionierten Herausforderer" holen. Ob Leihgabe Anthony Racioppi (Hull City) bleibt, ist indes unklar. Eine Kaufoption soll es geben.

Der 1. FC Köln suche außerdem "einen linken Innenverteidiger", heißt es darüber hinaus. Ein neuer Rechtsverteidiger wird ebenfalls ins Spiel gebracht. Die Domstädter hatten sich im Winter bereits mit Jusuf Gazibegovic verstärkt. Der 25-Jährige wurde kurz darauf vom Verletzungspech heimgesucht und fehlt aufgrund einer Sprunggelenksblessur die restliche Saison. Der gelernte Offensivakteur Jan Thielmann agiert als Ersatz. Um Linksverteidiger Max Finkgräfe ranken sich immer wieder Wechselgerüchte. Der VfB Stuttgart galt im Winter als Kandidat.

Legt der 1. FC Köln im Angriff nach?

Für das Mittelfeld macht der "kicker" beim 1. FC Köln einige Fragezeichen aus und nennt in diesem Zusammenhang Eric Martel, Denis Huseinbasic und Luca Waldschmidt. Im Aufstiegsfall würde die Chance auf einen Verbleib des Trios "immens" steigen, ordnet das Fachmagazin ein.

Neben Mathias Olesen könnte mit Marvin Obuz wohl ein weiterer Mittelfeldmann gehen. In dem entsprechenden Medienbericht wird zudem die künftige sportliche Rolle der Routiniers Mark Uth und Florian Kainz infrage gestellt.

Für den Angriff müssten ein bis zwei neue Spieler her, so der "kicker" weiter. In Person von Tim Lemperle soll ein Leistungsträger aus der Offensive vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim stehen. Linton Maina ist vertraglich nur noch bis zum Sommer an den 1. FC Köln gebunden. Um den Flügelspieler einen Verbleib schmackhaft zu machen, müssten die Domstädter voraussichtlich mit der Erstklassigkeit werben.

Sargis Adamyan (Jahn Regensburg) und Florian Dietz (SCR Altach) könnten den Verein nach ihrer Leih-Rückkehr verlassen.

Der 1. FC Köln rangiert in der 2. Bundesliga sechs Spieltage vor dem Saisonende auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt aktuell vier Punkte.