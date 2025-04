Berater merkt "Risiko" bei Bayern-Flirt an

IMAGO/Diogo Sautchuk

Bayern-Flirt Viktor Gyökeres ist in Portugal aktuell kaum zu stoppen

Ob Arsenal, PSG oder der FC Bayern - gefühlt jeder internationale Top-Klub hat sich bereits mit Viktor Gyökeres beschäftigt, der bei Sporting gar nicht mehr aufhört, Tore zu schießen. Eine Ablöse dürfte sich im Bereich um die 75 Millionen Euro bewegen - doch ein Fußballagent warnt vor der Verletzungshistorie des Schweden.

43 Tore in 43 Spielen - damit zieht Viktor Gyökeres von Sporting CP in dieser Saison viel Aufmerksamkeit auf sich. Unter anderem der FC Bayern soll an einer Verpflichtung des Schweden interessiert sein. Die größten Chancen soll aktuell jedoch der FC Arsenal haben.

FC Bayern: Zweifel an Gyökeres-Transfer?

Gyökeres würde bei einem Abgang seinem jetzigen Verein Sporting einen wahren Geldregen einbringen: Die Ablöse wird aktuell auf um die 75 Millionen Euro geschätzt. Doch Sporting könnte aufgrund der Verletzungshistorie des Stürmers unter Zeitdruck stehen.

Fußballagent Guilherme von Cüpper äußerte gegenüber dem portugiesischen Magazin "Record" Zweifel am Gesundheitszustand des Schweden: "Es stimmt, dass Gyökeres über dem Durchschnitt agiert, aber er ist auch ein Spieler, der körperliche Probleme hatte."

"Sein Alter zusammen mit seiner Verletzungshistorie könnten für Zweifel bei den Klubs sorgen, wirklich so viel Geld auf den Tisch zu legen", so von Cüpper weiter.

"Jetzt oder nie" scheint also das ausgerufene Motto zu sein. "Gyökeres versteht, dass jetzt die Zeit ist, um zu einem großen europäischen Verein zu wechseln und Sporting weiß, dass es ein großes Risiko wäre, ihn noch eine weitere Saison zu halten. Das wäre zwar aus sportlicher Sicht sehr gut, könnte aber eine große Einnahme verhindern."

Kommen diese Zweifel beim momentan favorisierten FC Arsenal tatsächlich auf, könnte dies eine Einfallsschneise für den FC Bayern sein - sofern den Rekordmeister nicht die gleichen Zweifel plagen.