Berichte über Salah-Hammer beim FC Liverpool

IMAGO/Graham Hunt

Mo Salah und Virgil van Dijk bleiben dem FC Liverpool erhalten

Superstar Mohamed Salah steht nun offenbar doch vor einer Vertragsverlängerung bei Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool.

Darüber berichten mehrere Medien von der Insel sowie Transfer-Guru Fabrizio Romano übereinstimmend. Demnach erhält Mohamed Salah beim FC Liverpool einen neuen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027. Sein alter Kontrakt läuft am Saisonende aus, der 32 Jahre alte Ägypter wäre also ablösefrei auf dem Markt gewesen.

In den Verhandlungen mit den Reds soll zuletzt ein Durchbruch erzielt worden sein, obwohl es lange nach einem sicheren Abgang von Salah im Sommer aussah.

Gehandelt wurde der Torjäger vor allem in Saudi-Arabien, aber auch Inter Mailand sowie sogar der FC Bayern wurden mit ihm in Verbindung gebracht.

Doch jetzt kann Liverpool offenbar noch weitere Jahre auf die Dienste Salahs bauen. Die Reds hatten ihn 2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom verpflichtet. An der Anfield Road stieg der flexibel einsetzbare Angreifer dann zu einem der besten Spieler der Welt auf seiner Position auf.

394 Pflichtspiele mit 243 Treffern und 111 Vorlagen für den FC Liverpool stehen in seiner Statistik. 2024/2025 gelangen Salah bislang 32 Tore und 22 Assists in wettbewerbsübergreifend 45 Einsätzen - eine beeindruckende Quote.

FC Liverpool: Neuer Vertrag auch für Virgil van Dijk?

Neben Salah soll sich der FC Liverpool auch mit Abwehrchef Virgil van Dijk auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt haben. Der 33-jährige Niederländer soll den Berichten zufolge ebenfalls für weitere zwei Jahre für die Engländer auflaufen.

Beide Personalien erachteten die Klub-Eigner von der US-amerikanischen Fenway Sports Group offenbar als so wichtig, dass sie ihre Regel, Spielern im Herbst ihrer Karriere wenn überhaupt noch Einjahresverträge zu offerieren, außer Kraft setzten.

Kein Erfolg hatte Liverpool aber wohl beim dritten Schlüsselspieler, dessen Vertrag endet: Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold. Ihn soll es ablösefrei zu Real Madrid ziehen.