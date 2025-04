Boateng nimmt Hertha-Juwel unter seine Fittiche

IMAGO/Matthias Koch

Maik Afri Akumu will bei Hertha BSC durchstarten

Maik Afri Akumu gilt als eines der größten Talente beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 16 Jahre alte Offensivspieler schloss sich nun der Berateragentur von Ex-Hertha-Star Kevin-Prince Boateng an.

Wie die "Bild" berichtet, hat Maik Afri Akumu bei der Berateragentur "Rookie & Champ Sportsmanagement", bei der Kevin-Prince Boateng als Director Soccer International fungiert, unterschrieben.

"Maik ist ein extrem kluger Junge mit Haltung, Charakter und Hunger", schwärmte Boateng gegenüber dem Boulevardblatt von dem Hertha-Juwel: "Er bringt alles mit, um seinen Weg zu gehen, sportlich wie menschlich."

Akumu ist wie Boateng in Berlin geboren, beide sind im Stadtteil Wedding aufgewachsen. Der Teenager strebt eine ähnlich große Karriere an wie der frühere Spieler des FC Barcelona.

Seit 2023 läuft Akumu für Hertha BSC auf. Der Flügelstürmer kommt in dieser Saison sowohl bei der U17 als auch bei der U19 zum Einsatz.

In der U17 Nachwuchsliga kommt Akumu in 13 Spielen auf acht Tore. Im U19-Team erzielte er einen Treffer in drei Partien. Auch bei der zweiten Mannschaft durfte der Youngster bislang einmal in der Regionalliga Nordost ran.

Sogar bei den Profis konnte Akumu schon Trainings-Luft schnuppern. "Bild" zufolge sollen weitere Einheiten mit dem Team von Trainer Stefan Leitl folgen. Der Coach sei von den Qualitäten des Eigengewächses überzeugt, ein Profi-Debüt sei nur noch eine Frage der Zeit.

Boateng will Erfahrung als Berater weitergeben

In seiner Karriere spielte Boateng unter anderem für Tottenham Hotspur, den FC Genua, die AC Mailand, den FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, den FC Barcelona oder Besiktas. Seine internationalen Erfahrungen und Kontakte will er nun als Berater nutzen.

Boateng hat seine aktive Fußball-Karriere im Sommer 2023 beendet, nachdem sein Vertrag bei Hertha BSC nicht verlängert worden war.