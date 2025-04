Überraschende Wechsel-Gerüchte um Thomas Müller

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vereinslegende des FC Bayern: Thomas Müller

Die Spielerkarriere von Thomas Müller beim FC Bayern endet nach der laufenden Saison. Wie es für die Vereinsikone danach weitergeht? Ungewiss. Der offensive Mittelfeldmann wird nun mit einem möglichen Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht.

Könnte es Thomas Müller nach seinem Abschied vom FC Bayern zu José Mourinho ziehen? Laut dem türkischen Portal "sporx.com" ist Fenerbahce am 35-Jährigen interessiert. Der Klub aus Istanbul rangiert in der Süper Lig momentan hinter Stadtrivale Galatasaray auf dem zweiten Platz.

Trainer Mourinho wünscht sich demzufolge einen flexibel einsetzbaren Zehner und soll dies bereits bei der Klubführung hinterlegt haben. In dem entsprechenden Medienbericht wird über einen möglichen 1+1-Vertrag für Müller spekuliert, wodurch der Weltmeister von 2014 in der Theorie bis 2027 am Bosporus bleiben könnte.

Ob es auch in der Praxis dazu kommen wird, ist allerdings fraglich. Müller muss den FC Bayern am Saisonende verlassen, obwohl er laut eigener Aussage noch gerne in München weitergemacht hätte. "Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben", erklärte der "Raumdeuter" gleichzeitig.

Was macht Thomas Müller nach dem Aus beim FC Bayern?

Wie es für Müller im Sommer weitergeht, ist ungewiss. Die nordamerikanische MLS wurde zuletzt als Option genannt. "Bild zufolge soll ein Wechsel zu einem anderen europäischen Top-Klub "möglich" sein. Auch ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen.

Zunächst will sich Müller aber einmal auf die Aufgaben mit dem FC Bayern konzentrieren.

In der Bundesliga winkt die Meisterschaft - die 13. in Müllers Karriere. In der Champions League droht hingegen das Aus im Viertelfinale. So unterlagen die Münchner am Dienstagabend im Hinspiel in der eigenen Arena mit 1:2 gegen Inter Mailand. Das einzige Bayern-Tor des Abends erzielte ausgerechnet Müller.