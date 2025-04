Schalke verrät Details zur Baumann-Einbindung

IMAGO/Niklas Heiden

Frank Baumann ist der neue starke Mann in der sportlichen Führung beim FC Schalke 04

Seit Mittwochnachmittag ist es offiziell: Frank Baumann wird ab dem 1. Juni neuer Vorstand Sport beim FC Schalke 04. Doch Baumanns Arbeit beim Fußball-Zweitligisten hat bereits jetzt begonnen, wie Klub-Boss Matthias Tillmann nun verriet.

Der FC Schalke 04 hat in dieser Woche endlich den lang gesuchten Vorstand Sport gefunden und präsentiert: Frank Baumann, früher als Spieler und Manager bei Werder Bremen aktiv, übernimmt den vakanten Posten beim Fußball-Zweitligisten ab dem 1. Juni 2025.

Daran, dass Baumann trotz seiner grünweißen Vergangenheit zu den Gelsenkirchenern passt, hat Schalkes Vorstandsboss Matthias Tillmann keinen Zweifel.

"Schalke und Bremen sind unterschiedliche Vereine, haben aber strukturell und kulturell einige Gemeinsamkeiten – beide Klubs stehen für Tradition, Leidenschaft, aber auch wirtschaftliche Herausforderungen", sagte Tillmann auf der vereinseigenen Homepage und fügte an: "Frank weiß, wie man mit begrenzten Mitteln erfolgreich arbeitet und bringt das notwendige Verständnis für die Schalke-DNA mit."

Um die besagte "Schalke-DNA" schnellstmöglich aufzusaugen, fängt Baumann schon viele Wochen vor seinem offiziellen Start bereits im Hintergrund mit seiner Arbeit an, verriet Tillmann.

"Er ist bereits jetzt eingebunden und führt viele Gespräche, um einen tiefen Einblick in Strukturen, Prozesse und Menschen zu bekommen", sagte der Vorstandsvorsitzende und setzte hinzu: "So kann er am 1. Juni optimal vorbereitet starten."

FC Schalke 04 mit zwei Trios in der Verantwortung - Baumann mittendrin

Einer, mit dem Baumann derzeit wohl intensiv redet und verhandelt, ist Youri Mulder. Der bisherige Interims-Sportdirektor soll über den Sommer hinaus bleiben und fest gebunden werden. Am Rande seiner Verpflichtung kündigte Baumann "Gespräche über eine Fortführung seiner Tätigkeit" an. Zusammen mit Kaderplaner Ben Manga und eben Baumann soll die sportliche Führung und Verantwortung auf drei Schulterpaare verteilt werden.

Auch eine Ebene höher kümmern sich fortan drei Personen um die Geschicke des Klubs. Neben Tillmann und Baumann befindet sich noch Christina Rühl-Hamers im Dreigestirn.

"Die Aufgaben in einem Klub wie Schalke 04 sind vielfältig und umfangreich. Mit Frank gewinnen wir Führungsstärke im Sport, er wird den Bereich leiten und entwickeln", beschrieb Tillmann die Aufgabenteilung.

"Gleichzeitig gibt es mit der Fördergenossenschaft Auf Schalke eG und dem Bereich Vermarktung & Sponsoring große Aufgaben, denen ich mich nun mit noch mehr Kraft widmen kann."

Finanzchefin Rühl-Hamers könne fortan wiederum "ihren vollen Fokus auf wichtige Themen wie beispielsweise der Refinanzierung der Anleihe ausrichten", hob Tillmann die Vorzüge hervor.