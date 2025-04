RB Leipzig trifft offenbar Transfer-Entscheidung

IMAGO/Gabor Krieg

Kosta Nedeljkovic soll bei RB Leipzig bleiben

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist schnappte sich RB Leipzig die Dienste von Abwehr-Talent Kosta Nedeljkovic. Der 19-Jährige weiß seither zu überzeugen, ein langfristiger Verbleib winkt.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird Kosta Nedeljkovic im Sommer fest verpflichten, das berichtet der "kicker".

Die Sachsen hatten den 19-Jährigen Anfang Februar vom englischen Spitzenklub Aston Villa ausgeliehen, samt Kaufoption. Nedeljkovic habe die Verantwortlichen beim Tabellenfünften derart überzeugt, dass ein langfristiger Verbleib angestrebt werde.

Dem Fachblatt zufolge zahlt RB Leipzig in diesem Zuge zwölf Millionen Euro an Aston Villa - und würde damit unter dem bisher erwarteten Betrag liegen.

"Sky" hatte Mitte März bereits von einer Tendenz in Richtung Nedeljkovic-Verbleib berichtet und von einem 15-Millionen-Euro-Paket gesprochen. Die Kaufoption betrage 10,5 Millionen Euro, durch mögliche Boni kämen 4,5 Millionen Euro hinzu.

Nedeljkovic "eines der größten Talente in Europa"

So oder so: Der junge Rechtsverteidiger hat in den bisherigen Monaten bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart (1:3) Anfang April stand der Youngster erstmals in der Startelf von Übergangstrainer Zsolt Löw. Auch beim jüngsten 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim stand er in der Anfangsformation - und gilt somit als einer der ersten Gewinner nach dem Trainer-Wechsel.

Löw, der den Serben rechts in der Viererkette aufstellt, schwärmte zuletzt regelrecht vom Leihspieler. "Ich habe ihm gesagt, dass er für mich eines der größten Talente auf dieser Position in Europa ist", so der Nachfolger von Marco Rose.

Dass sich Kosta Nedeljkovic einen dauerhaften Abschied von Aston Villa vorstellen kann, hat er nach dem Sieg gegen Hoffenheim bereits angedeutet. "Ich mag es hier, ich mag Leipzig", zitiert ihn der "kicker".