ManUnited verspielt Sieg Sekunden vor Schluss

IMAGO

Olympique Lyon feiert den Ausgleich

Englands kriselnder Rekordmeister Manchester United hat die Chance auf ein doch noch versöhnliches Ende einer verkorksten Saison gewahrt. In der Europa League holte die Mannschaft von Teammanager Ruben Amorim am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel bei Olympique Lyon ein 2:2 (1:1), verspielte den Sieg aber wenige Sekunden vor Schluss. Das zweite Duell steht in einer Woche im Old Trafford an.

Rayan Cherki (90.+5) glich für die Franzosen mit der letzten Aktion aus. Zuvor hatte der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (88.) die Gäste in Führung gebracht, nachdem erst Leny Yoro (45.+5) den Treffer der Gastgeber durch Thiago Almada (26.) ausgeglichen hatte. Bei beiden Gegentoren sah United-Keeper Andre Onana schlecht aus.

Im Halbfinale würden die Red Devils, für die der Gewinn der Europa League die einzig realistische Chance auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ist, auf die Glasgow Rangers oder Athletic Bilbao treffen.

Das erste Duell der beiden Traditionsklubs endete in Schottland 0:0, obwohl die Rangers nach einer Roten Karte ab der 13. Minute in Unterzahl spielen mussten. Kurz vor Schluss parierte Torhüter Liam Kelly noch einen Handelfmeter (82./nach Videobeweis) der Gäste.

Die Highlights der Partie Rangers vs. Bilbao

Außenseiter FK Bodö/Glimt sorgte derweil für die nächste Überraschung. Die Norweger setzten sich im Hinspiel gegen Lazio Rom mit 2:0 (0:0) durch und könnten im Halbfinale auf Eintracht Frankfurt treffen. Wenige Stunden vor dem Spiel musste der Platz von großen Schneemassen befreit werden, damit die Partie stattfinden konnte.