Dynamo Dresden zittert um "Unterschiedsspieler"

IMAGO/Oliver Mueller

Niklas Hauptmanns Einsatz für Dynamo Dresden ist wohl nicht garantiert

Im Rennen um die Rückkehr in die 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden als Tabellenführer der 3. Liga derzeit die besten Karten. Nun zittert man an der Elbe allerdings wohl um einen "Unterschiedsspieler".

Mit 60 Punkten führt Dynamo Dresden aktuell die Tabelle der 3. Liga vor Arminia Bielefeld (59 Zähler) und dem 1. FC Saarbrücken Cottbus (56) an, der Aufstieg in die 2. Bundesliga scheint absolut möglich, allerdings droht der SGD im Endspurt möglicherweise ein bitterer Rückschlag: Ein Einsatz von Niklas Hauptmann ist wohl nicht garantiert.

Das lassen Worte erahnen, die Dresden-Coach Thomas Stamm auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Duell mit Saarbrücken (20. April, 13:30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) wählte.

"Wenn Haupe fit ist, spielt er jedes Spiel von Beginn an. Weil er uns das an Qualität und Führung gibt, was wir brauchen", erklärte Stamm, ohne darauf einzugehen, was dem 28-Jährigen fehlen könnte. Dass kein Problem vorliegt, ist aber wohl ausgeschlossen. "Da muss man gut abwägen, was macht Sinn. Vielleicht ist es ein Spiel, das er fehlt. Es können aber auch fünf oder sechs sein."

Sorgen bereitet allerdings keine Blessur, die erst in den "letzten Tage aufgeploppt ist. Sondern etwas, wo man sagen muss, dass sich damit nicht jeder wie er die letzten Wochen durchgebissen hätte", so Stamm weiter.

Dynamo Dresden hofft auf Hauptmann, "wie wir ihn brauchen"

Hauptmann hatte beim 2:2 gegen den FC Ingolstadt bereits nur 69 Minuten absolviert, gegen den VfL Osnabrück (0:1) waren es am vergangenen Spieltag sogar nur 25 Minuten, die der Kapitän bekam.

Am Mittwoch und Donnerstag pausierte der Mittelfeldspieler zudem im Training. Stamm hofft jedoch auf Besserung. "Wir hoffen, dass wir ihn die nächsten Wochen nochmal auf dem Platz haben, so wie wir ihn brauchen", erklärte der Coach.

Im Saisonverlauf bestritt Hauptmann bereits 34 Pflichtspiele, schoss vier Tore und bereitet sechs weitere vor. Die "Bild" bezeichnet den Spielführer als "Unterschieds-" und "Schlüsselspieler" auf dem Weg zurück in die 2. Liga.