"Schmerzhafter" Dämpfer für Dynamo Dresden

IMAGO/Lutz Hentschel

Andi Hoti steht Dynamo Dresden wochenlang nicht zur Verfügung

Im Rennen um die Rückkehr in die 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden als Tabellenführer der 3. Liga derzeit die besten Karten. Ein bitterer Verletzungsrückschlag dürfte die Stimmung an der Elbe allerdings trüben.

Mit 60 Punkten führt Dynamo Dresden aktuell die Tabelle der 3. Liga vor Arminia Bielefeld (56 Zähler) und Energie Cottbus (55) an, der Aufstieg in die 2. Bundesliga scheint absolut möglich, allerdings wird die SGD im Endspurt der Saison ohne Verteidiger Andi Hoti auskommen müssen.

Der Kosovar, der im Januar auf Leihbasis vom 1. FC Magdeburg nach Dresden wechselte, zog sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird laut Klubangaben "in den kommenden Wochen" fehlen.

Hoti etablierte sich kurz nach Beginn seiner Leihe in der Startformation der Sachsen und bestritt seitdem zehn Pflichtspiele. Mit Hoti verlor Dynamo insgesamt nur eine einzige Partie (6 Siege, drei Remis) in drei Spielen ohne ihn sammelte man hingegen nur einen Punkt. Unter anderem fehlte der Nationalspieler bereits am Mittwoch beim 2:2 gegen den FC Ingolstadt.

Ausfall "schmerzt" Dynamo Dresden

"Der Ausfall von Andi schmerzt uns. Nachdem er im Winter zu unserer Mannschaft gestoßen ist, konnte er sich schnell integrieren und darüber hinaus einen festen Platz in unserer Defensive einnehmen", betonte auch Dresdens Geschäftsführer Sport Thomas Brendel in einer offiziellen Mitteilung des Klubs, wie wichtig der Verteidiger für die SGD ist.

Allerdings sei man davon "überzeugt, dass unser Team diese Lücke gemeinschaftlich schließen kann und wir viel Qualität im Kader haben, um weiterhin als Gruppe erfolgreich zu sein. Bei Andi hoffen wir auf eine schnelle Genesung und unterstützen ihn bestmöglich, damit er schon bald wieder auf den Platz zurückkehren kann", so Brendel weiter.

Am Samstag bekommt Dynamo die nächste Chance, zu beweisen, dass man auch ohne Hoti siegen kann. Dann empfängt man den VfL Osnabrück (12. April, 14 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker).