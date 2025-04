Hertha-Duo im Sommer wohl endgültig weg

IMAGO/Daniel Lakomski

Jonjoe Kenny (M.) könnte Hertha BSC im Sommer verlassen

Jonjoe Kenny und Deyovaisio Zeefuik gehören zu den gesetzten Stammspielern bei Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga. Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bei den Berlinern wollen beide Defensivspieler den Klub im Sommer wohl unbedingt verlassen.

Sie sind auch unter dem neuen Cheftrainer Stefan Leitl bei Hertha BSC unumstritten. Jonjoe Kenny und Deyovaisio Zeefuik standen 27 beziehungsweise 26 Mal in dieser Zweitliga-Saison für die Alte Dame auf dem Rasen

Die sportliche Zukunft des 28-jährigen Engländers und des 27-jährigen Niederländers ist bereits länger offen, laufen ihre Arbeitspapiere doch nach dem Saisonende aus.

Wie es jetzt in einem jüngsten "kicker"-Bericht heißt, peilen sowohl Kenny als auch Zeefuik weiterhin ihren ablösefreien Abschied im Sommer an.

Rechtsverteidiger Kenny soll dabei vor einer Rückkehr nach England stehen. Schon im Winter wurde er beim englischen Zweitligisten Sheffield United gehandelt, erhielt aber von Hertha BSC damals keine Freigabe. Nun wird es wohl nach dem Saisonende zum ablösefreien Abgang des Top-Verdieners bei der Alten Dame kommen.

Hertha BSC feierte zuletzt drei Siege in Folge

Zeefuik plant derweil ebenfalls seinen nächsten Karriereschritt, nachdem er die letzten beiden Spielzeit nur noch zweitklassig mit der Hertha unterwegs war. Der gebürtige Amsterdamer wechselte im Sommer 2020 in die Hauptstadt, bestritt für Hertha BSC bis dato insgesamt 33 Bundesliga- und 44 Zweitliga-Einsätze.

Bis zu einem möglichen Abgang aus Berlin will das Duo noch mithelfen, den sportlichen Turnaround endgültig zu schaffen. Hertha BSC hat die letzten drei Partien in der 2. Bundesliga gewonnen und sich in der Tabelle von den Abstiegsrängen entfernen können. Am kommenden Samstag geht es mit dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Darmstadt 98 (ab 13:00 Uhr) weiter.