HSV-Trainer Polzin fordert Transfer

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Merlin Polzin hofft, dass Adam Karabec beim HSV bleibt

Adam Karabec ist noch bis zum Saisonende von Sparta Prag an den Hamburger SV ausgeliehen. HSV-Trainer Merlin Polzin forderte nun eine feste Verpflichtung des Mittelfeldspielers.

"Ich als Trainer würde ihn sehr gerne hier beim HSV sehen", sagte Merlin Polzin vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitag (18:30 Uhr im sport.de-Liveticker).

Der 34-Jährige führte weiter aus: "Es macht mir sehr viel Spaß, ihn Fußball spielen zu sehen. Er ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Adam und ich hatten von Beginn an eine sehr gute Verbindung zueinander. Weil wir gemerkt haben, dass wir auf einer Wellenlänge liegen."

Der HSV besitzt zwar eine Kaufoption für Karabec, die Medienberichten zufolge bei drei Millionen Euro liegen soll. Laut "Bild" können sich die Rothosen diese aber nur leisten, wenn die Rückkehr in die Bundesliga gelingt.

Karabec, so heißt es weiter, spiele in Hamburg also auch um seine eigene Zukunft. Sollte er seinen Beitrag zu einem Aufstieg leisten, würden die Chancen auf einen dauerhaften Verbleib in der Hansestadt steigen.

Der HSV liegt derzeit auf dem ersten Tabellenplatz. Der Vorsprung zum Relegationsrang beträgt sechs Punkte.

Adam Karabec bereitet dem HSV "sehr viel Freude"

Polzin schwärmte weiter in höchsten Tönen von Karabec. "Wenn man einen jungen Menschen sieht, der die Sprache nicht spricht, der neu in ein fremdes Land kommt, sich aber so wohlfühlt, so einbringt und so fleißig ist, sehr viel arbeitet, permanent auf sich achtet, was den Kraftraum angeht, was den Lebensstil betrifft - das ist der Weg, wie man im Fußball sehr erfolgreich sein kann", so der Coach.

Die HSV-Verantwortlichen seien allerdings auch kritisch mit Karabec: "Es gibt auch sehr viele Themen, an denen wir noch arbeiten müssen. Er ist dafür offen. Es bereitet mir und uns als HSV sehr viel Freude."