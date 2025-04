Matthäus lässt nach Barca-Gala gegen BVB aufhorchen

IMAGO/Michael Taeger

Lothar Matthäus ist vom FC Barcelona unter Hansi Flick begeistert

Am Mittwochabend bekam Borussia Dortmund die neue Stärke des FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick schon zum zweiten Mal zu spüren. Lothar Matthäus glaubt, dass der frühere Coach des FC Bayern beim BVB-Gegner eine Ära prägen kann.

"Da kann eine Epoche anbrechen wie Barca sie schon erlebt hat", schwärmte Lothar Matthäus am Donnerstag bei einem "Sky"-Termin in München. Der Weltmeister von 1990 ist überzeugt, dass die Katalanen eine "Vormachtstellung in Europa" einnehmen werden.

Hansi Flick liegt mit dem FC Barcelona in seinem ersten Jahr in allen Wettbewerben auf Titelkurs, der Fußball des Teams ist spektakulär und mitreißend.

Matthäus lobte die Arbeit des ehemaligen Bundestrainers über den grünen Klee. Flick stehe "für den Stil, der Barca berühmt gemacht hat", zog Deutschlands Rekordnationalspieler einen Vergleich.

Am Tag nach dem fulminanten 4:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen ein hoffnungslos unterlegenes Borussia Dortmund fügte Matthäus an: "Hansi hat immer schon attraktiven Fußball spielen lassen. Es ist beeindruckend."

Beide kennen und schätzen sich bereits seit vielen Jahrzehnten, kickten beim FC Bayern einst zusammen und hielten den Kontakt auch später noch aufrecht.

Erinnerungen an die Messi-Ära werden wach

Flick hat in dieser Saison bereits den nationalen Supercup gewonnen, in der Königsklasse sieht es hervorragend aus, seine Mannschaft ist Liga-Tabellenführer und steht darüber hinaus im Pokalfinale.

"Es herrscht eine unglaubliche Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. So in der Form, mit der Qualität habe ich das noch nicht gesehen", schwärmte Flick am Mittwochabend von seinem Team.

"Ein blau-roter Sturm, der große Träume weckt! Seit Leo Messis Glanzzeit haben wir nichts Vergleichbares zum Hinspiel des Viertelfinales der Champions League erlebt", frohlockte "Mundo Deportivo" nach der Gala gegen den BVB.

Trotz des klaren Ergebnisses fand Flick das berühmte Haar in der Suppe. "Wir haben zu viele Fehler gemacht, wir müssen arbeiten und uns verbessern", mahnte der Übungsleiter.