Netzer: Beckenbauer "fragte mich nach Nahtod-Erfahrungen"

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Fußball-Ikone Günter Netzer

Günter Netzer hat im Interview mit dem stern enthüllt, dass sein früherer Mitspieler Franz Beckenbauer ihn nach Nahtod-Erfahrungen gefragt hat.

Günter Netzer, 80, wurden 2016 sechs Bypässe gelegt. Kurz nach der Operation habe Beckenbauer das Gespräch mit ihm gesucht. "Bald kam Franz Beckenbauer zu mir nach Sylt zu Besuch. 'Ich habe dasselbe wie du', sagte er, 'schwere Probleme mit dem Herzen.' Franz fragte mich, ob ich Nahtod-Erfahrungen gemacht hätte bei der OP. Er wollte wissen, wie man solch einen schweren Eingriff psychisch verarbeitet. Es war ein wunderbares Gespräch über die großen Fragen des Lebens. Franz ist sehr gelöst und zufrieden zurück nach München gereist."

Netzer und der 2024 verstorbene Beckenbauer gewannen 1972 gemeinsam Europameisterschaft und 1974 die Weltmeisterschaft.

Im stern-Gespräch äußert sich Netzer auch über sein Image als Popstar in den 1970-er Jahren: "Ich habe mich teilweise geschämt, auf die Straße zu gehen, weil ich so anders angezogen war. Dieser Modestil aus Düsseldorf, der mir da verordnet wurde, hat mich oftmals irritiert. Ich wurde von meiner damaligen Freundin so ausstaffiert. Es war ihre Lebensart, die das hervorgebracht hat."

Derzeit ist im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eine Ausstellung über die Karriere des frühen Mönchengladbachers Netzer zu sehen. Sie wurde am Montagabend eröffnet.