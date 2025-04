Von Bochum über den BVB zum Barca-Schreck

IMAGO/Joaquim Ferreira

Vangelis Pavlidis floppte einst beim BVB

Beim Blick auf die Leistungen von Vangelis Pavlidis wird man beim VfL Bochum und bei Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren mehr als einmal ungläubig mit dem Kopf geschüttelt haben. Der Grieche fackelt seit Jahren ein Torfeuerwerk nach dem anderen ab - und liefert 2024/25 auch auf der ganz großen Bühne.

Wenn es noch Fragen gab, ob Vangelis Pavlidis ein Stürmer ist, der auch auf allerhöchster europäischer Ebene liefern kann, so gab der 26-Jährige spätestens am 21. Januar 2025 eine Antwort, die eigentlich alle Zweifel beseitigen sollte. Im Rahmen der Ligaphase der Champions League empfing der Offensivstar damals mit SL Benfica den FC Barcelona - und brachte den Giganten ins Wanken.

Nach einer halben Stunde führten die Mannen aus Portugal bereits mit 3:1, Pavlidis erzielte alle drei Treffer für seine Farben. Dass Barca dank eines fulminanten Schlussspurts letztlich mit 5:4 gewann und die Punkte entführte, dürfte die Freude gedämpft haben, Pavlidis Leistung stach dennoch meilenweit heraus.

"Meine Emotionen sind gemischt. Ich bin sehr glücklich über die drei Tore, aber natürlich kann man nicht glücklich sein, wenn man ein Spiel wie dieses verliert", fasste Pavlidis seine gemischten Emotionen anschließend zusammen. Der Dreierpack gegen die Katalanen sei dennoch "ein Traum". Übrigens einer, den sich bislang neben Pavlidis nur drei Spieler erfüllten: Faustino Asprilla, Andriy Shevchenko und zuletzt Kylian Mbappé - illustre Gesellschaft.

Für den BVB und den VfL Bochum nicht gut genug

Insgesamt erzielte der Nationalspieler in der ersten Champions-League-Saison seiner Karriere sieben Tore (3 Vorlagen) in zwölf Einsätzen, bis erneut Barca die Reise Benficas im Achtelfinale beendete. Eine Leistung, die man vor allem beim BVB eher ungläubig zur Kenntnis genommen haben dürfte.

In Dortmund schnürte Pavlidis während einer Leihe vom VfL Bochum zwischen Januar 2018 und Januar 2019 die Fußball-Schuhe, kam damals nur in der Regionalliga West für den BVB II zum Einsatz und zählte dort in seinem letzten Halbjahr keineswegs immer zu den Stammkräften.

Auch in Bochum hatte man letztlich keine Verwendung für die Dienste des Torjägers, lieh ihn weiter an den niederländischen Klub Willem II, der im Sommer 2019 gerade mal 250.000 Euro für Pavlidis an den VfL überwies.

In den Niederlanden nahm Pavlidis Karriere dann so richtig Fahrt auf. Für Willem II traf er 33 Mal (14 Vorlagen) in 82 Partien, zog für das zehnfache der einstigen Ablöse zu AZ Alkmaar weiter und ballerte sich in Nord-Holland mit 80 Toren (27 Vorlagen) in 137 Spielen endgültig auf das Radar einiger Topklubs. Im Sommer 2024 machte SL Benfica für 18 Millionen Euro das Rennen.

Bislang dürfte man in Lissabon keinem investierten Cent nachweinen. Inklusive seiner Champions-League-Ausbeute steht Pavlidis bei 24 Toren und zehn Vorlagen in 46 Einsätzen für Benfica.