1. FC Nürnberg nimmt serbisches Supertalent ins Visier

IMAGO/Aleksandar Djorovic

Mihajlo Cvetkovic soll beim 1. FC Nürnberg auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Stefanos Tzimas nimmt der 1. FC Nürnberg das serbische Supertalent Mihajlo Cvetkovic ins Visier.

Wie die "Bild" berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg schon länger mit einer Verpflichtung von Mihajlo Cvetkovic vom serbischen Erstligisten Cukaricki.

Demnach hat es bereits Gespräche zwischen dem Fußball-Zweitligisten und der Spielerseite des 18 Jahre alten Stürmers gegeben.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou bestätigte den Kontakt. "Ich unterhalte mich mit vielen Spielern, vor allem jungen, talentierten. Deswegen ist mir Mihajlo Cvetkovic natürlich ein Begriff", sagte er gegenüber dem Boulevardblatt.

Doch ob Nürnberg im Poker um Cvetkovic Ernst macht, sei noch unklar.

"Am Ende hängt es doch immer davon ab, was wirklich auf dem Markt ist. Es hätte ja auch niemand gedacht, dass Stefanos Tzimas mal für 25 Millionen Euro nach England geht. Vielleicht wechselt der Spieler am Ende auch für weniger Geld", merkte Chatzialexiou an und ergänzte: "Fakt ist, wir kennen den Markt. Daher spielt Mihajlo zumindest auch in unseren Gedankengängen eine Rolle."

Als Ablöse für Cvetkovic wurden zuletzt vier bis sechs Millionen Euro gehandelt. Sein Vertrag bei Cukaricki ist noch bis 2026 datiert.

In Serbien überzeugte der Youngster in dieser Saison mit sieben Toren in 26 Erstligaspielen. Im März gab der Angreifer sein Debüt bei der serbischen A-Nationalmannschaft.

1. FC Nürnberg sucht Tzimas-Nachfolger

Im Sommer benötigt der 1. FC Nürnberg einen Ersatz für Stefanos Tzimas. Der Club hatte den zuvor nur ausgeliehenen Griechen fest verpflichtet und ihn gewinnbringend zu Brighton & Hove Albion verkauft. Laut "kicker" zahlt der Premier-League-Klub rund 25 Millionen Euro.

Der Coup für Nürnberg: Brighton hat Tzimas bis zum Saisonende direkt zurückverliehen. Damit bleibt der Torjäger dem Zweitligisten vorerst erhalten.