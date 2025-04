Neuer-Entscheidung für BVB-Kracher gefallen

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer arbeitet am Comeback

Bayern-Stammkeeper Manuel Neuer musste die vergangenen Partien in der Bundesliga und Champions League verletzungsbedingt aussetzen. Nun ist auch klar, wie sein Status für das kommende Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund ist.

Der FC Bayern muss das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr im sport.de-Ticker) ohne Rückhalt Manuel Neuer bestreiten. Das berichtet die "Bild".

Der Weltmeister von 2014 habe "keine Chance" auf einen Einsatz am Samstagabend gegen den BVB.

Wade stoppt Manuel Neuer erneut

Für ihn wird erneut Ersatzmann Jonas Urbig (kam im Winter vom 1. FC Köln aus der 2. Bundesliga) zwischen den Pfosten stehen.

Neuer hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) beim Torjubel an der Wade verletzt. Diagnose: Muskelfaserriss. Im Aufbautraining verletzte sich der 39-Jährige erneut an der gleichen Wade. Wieder machte der Muskel Probleme. Der Klub sprach von "einer Reaktion in der Muskulatur der Wade".

Nun soll Neuer behutsam und ohne weitere Rückschläge aufgebaut werden. Im Training am Donnerstag machte Neuer individuelle Fang- und Koordinationsübungen sowie leichte Pass- und Werf-Übungen. Abdrücken oder Springen sei dem Bericht zufolge noch nicht möglich gewesen.

Auch für das Inter-Rückspiel wird es sehr eng

Ersatzkeeper Urbig stand insgesamt in sieben Partien für den FC Bayern auf dem Feld. Am Dienstagabend kassierte er gegen Inter (1:2) die ersten Gegentore in der Champions League.

Wann genau Neuer zurück in die Startelf der Bayern rücken kann, bleibt unklar. Die Chancen auf ein Einsatz im Rückspiel gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch stehen laut "Bild" aber schlecht.

Die Bayern haben derzeit ein wahres Lazarett zu verzeichnen. Neben Neuer fallen auch die Defensivspieler Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito sowie Aleksandar Pavlovic, Kingsley Coman und Jamal Musiala aus.