Gastspiel beim FC Bayern: Hamann sieht BVB im "Vorteil"

Sergio Ruiz / Imago

Ist der BVB in München im Vorteil?

Nach der 0:4-Klatsche in Barcelona leckt Borussia Dortmund noch seine Wunden. Schon am Samstag wartet ausgerechnet der Klassiker gegen den FC Bayern auf die Kovac-Elf. TV-Experte Dietmar Hamann sieht den BVB in der Allianz Arena allerdings im "Vorteil".

Denn anders als Vincent Kompany auf der anderen Seite müsse sich Niko Kovac "keine Gedanken um das Rückspiel" machen, schrieb Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne. "Sie können mit der besten Mannschaft auflaufen und müssen niemanden schonen."

Dass der BVB die klare Hinspiel-Pleite gegen Barca noch umbiegen kann, scheint tatsächlich vermessen. Ganz anders sieht die Lage beim FC Bayern aus. Die Münchner hoffen nach der knappen Heimniederlage gegen Inter Mailand (1:2) noch auf ein Comeback in der kommenden Woche.

Um im San Siro zu gewinnen, müsse man allerdings am Wochenende Kräfte sparen, glaubt Hamann. Groß rotieren kann der von Verletzungen gebeutelte Rekordmeister nämlich nicht.

In der Champions League hatten die Münchner zuletzt auf Stammkräfte wie Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies oder Jamal Musiala verzichten müssen.

Verspielt der FC Bayern noch die Meisterschaft?

Allein an den Ausfällen habe die Pleite gegen Inter aber nicht gelegen, meint Hamann. Der FC Bayern sei aktuell einfach keine Top-Mannschaft in Europa.

"Die Bayern leben zu sehr von Einzelaktionen und es mangelt an Spielfluss. Das ist schon seit Wochen so. Sie gewinnen nur aufgrund ihrer individuellen Klasse", kritisierte der Ex-Nationalspieler. "Das reicht, wie es aussieht für die Bundesliga, aber in der Champions League weht ein anderer Wind."

Und selbst der nationale Titel sei noch längst nicht sicher, mahnte Hamann. "Sollten die Dortmunder gewinnen oder es zumindest ein Unentschieden geben, wird die Meisterschaft bei einem Sieg der Leverkusener wieder spannend", erinnerte er.

Die Alonso-Elf könnte am 29. Spieltag bis auf drei Punkten herankommen, wenn der BVB in München gewinnt.