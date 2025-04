Sensations-Comeback von Hummels beim BVB?

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

Mats Hummels könnte noch einmal für den BVB auflaufen

Mit Blick auf die Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) könnte Borussia Dortmund wegen des langfristigen Ausfalls von Nico Schlotterbeck noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Offenbar rückt bei den Planspielen des BVB der langjährige Abwehrchef Mats Hummels in den Fokus.

"Bild" vermeldet, die Dortmunder Führungsetage denke derzeit über ein Sensations-Comeback des 36-Jährigen nach - ausdrücklich in der Rolle als Spieler, vorerst nicht als Funktionär.

Überraschend wäre diese Lösung auch, weil Mats Hummels eigentlich für das Saisonende nach Ablauf seines Vertrags bei der AS Rom das Karriereende angekündigt hatte. Der BVB würde seinen Ex-Profi also quasi noch einmal aus dem Ruhestand zurückholen, um ihn bei dem finanziell äußerst lukrativen Turnier in den Vereinigten Staaten einzusetzen.

Dass die Borussia darüber nachdenkt, für die Klub-WM noch einmal personell nachzulegen, berichtet auch "Sky". Hintergrund ist der monatelange Ausfall von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Meniskusriss).

Ob sich Hummels mit einer BVB-Rückkehr auf Zeit anfreunden könnte, ist allerdings offen. Regeltechnische Hürden stünden dieser aber nicht im Weg: Vom 1. bis 10. Juni wurde wegen der Klub-WM eigens ein kurzes Transfer-Fenster eingeführt, in dem die Klubs Neuzugänge unter Vertrag nehmen können.

BVB: Erst Klub-WM, dann Abschiedsspiel für Mats Hummels?

"Bild" spekuliert, Hummels könnte nach möglichen Einsätzen für den BVB in der Gruppenphase der Klub-WM gegen Fluminense Rio de Janeiro, Mamelodi Sundowns sowie Ulsan HD FC noch ein Abschiedsspiel im Signal Iduna Park absolvieren und dann endgültig seine Karriere beenden.

Für die Zeit danach hatte Sport-Boss Lars Ricken dem gebürtigen Bergisch-Gladbacher zuletzt bereits öffentlich die Tür weit geöffnet.

"Mats hat totale Identifikation mit Borussia Dortmund bewiesen und gezeigt, dass du nicht zwangsläufig in Dortmund geboren sein musst, um ein authentischer Borusse zu sein", lobte Ricken im Interview mit der "Funke-Mediengruppe".

Hummels sei wie auch Ex-Kapitän Marco Reus "Teil der BVB-Familie" und "nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen".