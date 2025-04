Bedient sich die Bundesliga-Konkurrenz beim FC Bayern?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Verlässt Felipe Chávez den FC Bayern?

Der FC Bayern könnte womöglich eins seiner Top-Talente an die Bundesliga-Konkurrenz verlieren.

Wie "Bild" berichtet, beobachten gleich mehrere Klubs aus dem deutschen Oberhaus die Situation von Felipe Chávez. Um welche Vereine es sich genau handelt, geht aus der Meldung nicht hervor.

Bitter aus Sicht des FC Bayern: Der Vertrag des 18 Jahre alten Mittelfeld-Juwels läuft im Sommer aus. Chávez hat seine Zukunft also in der eigenen Hand.

Er soll sich zwar einen Verbleib beim FC Bayern vorstellen können, ebenso aber eine Verlängerung mit anschließender Leihe oder den kompletten Neuanfang bei einem anderen Klub. Wichtig soll ihm vor allem die Aussicht auf weitere Schritte im Profi-Bereich sein.

Chávez befindet sich derzeit in Top-Form. In 21 Pflichtspielen 2024/2025 für die U19 des Rekordmeisters gelangen ihm starke 24 Scorerpunkte (zwölf Tore, zwölf Vorlagen). Siebenmal durfte er zudem schon für die U23 in der Regionalliga Bayern auflaufen.

Der gebürtig aus Schwaben stammende U20-Nationalspieler Perus war im Sommer 2019 vom FC Augsburg zum FC Bayern gewechselt. Dort durchlief er anschließend die Jugendteams.

Wildert der FC Bayern bei Manchester City?

Während Chávez den FC Bayern verlassen könnte, schaut sich der Verein auf der anderen Seite im Talente-Bereich auch nach Verstärkungen um.

Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge sollen die Münchner ihre Fühler derzeit nach Divine Mukasa von Manchester City ausstrecken. Der FC Bayern habe zuletzt Scouts ausgesandt, um den 17-jährigen Offensivspieler genauer unter die Lupe zu nehmen, so italienische Reporter.

Mukasa, der bei 16 Treffern und 15 Vorlagen in 19 Partien der U18 Premier League steht, soll allerdings auch bei Ajax Amsterdam hoch im Kurs stehen.

Zudem will ManCity das Top-Talent laut Romano gerne in den eigenen Reihen halten. Wie lange Mukasas Vertrag beim Premier-League-Schwergewicht läuft, ist nicht bekannt.