Umdenken des FC Bayern bei BVB-Star

Bleibt Jamie Gittens (M.) beim BVB?

BVB-Angreifer Jamie Gittens hat sich in dieser Saison ins Transfer-Schaufenster gespielt, auch der FC Bayern zeigt Berichten zufolge großes Interesse. Inzwischen hat bei den Münchnern allerdings ein Umdenken stattgefunden, heißt es nun.

Der FC Bayern lässt vorerst von BVB-Star Jamie Gittens ab, berichtet "Bild" im Podcast "Bayern-Insider".

Der Name des englischen Flügelstürmers habe "natürlich" auf der internen Scouting-Liste gestanden, so Reporter Tobias Altschäffl. Gittens war aufgrund seiner in dieser Saison gezeigten Leistung "ein Thema" beim FC Bayern.

Der 20-Jährige zählte vor allem in der Hinrunde von Borussia Dortmund zu den wenigen Lichtblicken im Kader. Sieben Tore und vier Vorlagen lieferte Gittens allein bis zum 17. Spieltag der Bundesliga. Damit gelang ihm endgültig der Durchbruch bei den Schwarz-Gelben, zu denen er als U19-Spieler vor inzwischen rund dreieinhalb Jahren gekommen war. In den meisten Partien zählte er zum Stammpersonal von Nuri Sahin.

Unter dessen Nachfolger Niko Kovac durchlebte Jamie Gittens dann zunächst aber eine heftige Leistungsdelle, die ihn auch seinen Platz in der ersten Elf kostete. Erst beim 4:1-Sieg beim SC Freiburg platzte sein Knoten, zuvor hatte er in 17 Pflichtspielen nicht getroffen.

BVB: Ricken dementiert Gittens-Gerüchte

Grund für das Umdenken beim FC Bayern sei laut "Bild" aber nicht die Formschwankung des Youngsters gewesen. In München wende man sich schlichtweg im Sommer anderen Transfer-Baustellen zu. Die Pläne an der Säbener Straße dürften sich vor allem um DFB-Superstar Florian Wirtz von Bayer Leverkusen drehen, für den der FC Bayern tief in die Tasche greifen müsste.

Zudem muss man womöglich auf der linken Abwehrseite personell nachrüsten, heißt es im Podcast.

Jamie Gittens besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2028. Zuletzt hieß es bei "Sky", dass der Engländer im Sommer einen Wechsel anstrebt. Die Gerüchte, der Angreifer habe seinen Wunsch bei den BVB-Bossen bereits hinterlegt, dementierte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei "DAZN" allerdings.

"Der Junge war schon bei uns im Jugendbereich. Da ist ein Vertrauensverhältnis gewachsen. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem BVB", erklärte der 48-Jährige. Vor allem englische Klubs sollen Medienberichten zufolge über eine Verpflichtung des Angreifers nachdenken.