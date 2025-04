Liverpool verkündet Salah-Hammer

IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Bleibt beim FC Liverpool: Mohamed Salah

Das monatelange Tauziehen ist beendet: Superstar Mohamed Salah und der FC Liverpool haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das bestätigte der Premier-League-Klub am Freitag.

Die Fans des FC Liverpool können aufatmen: Mohamed Salah wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Reds tragen.

Der Angreifer unterzeichnete am Freitag einen neuen Vertrag, der ihn über die laufende Spielzeit hinaus an den Klub bindet. Englischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um eine Verlängerung um zwei Jahre.

Der 32-jährige Salah war in den vergangenen Monaten mehr und mehr mit einem Abschied aus Liverpool in Verbindung gebracht worden. Hartnäckig hatten sich Gerüchte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien gehalten.

Ein entscheidender Grund für den Verbleib des Ägypters war die Aussicht, mit den Reds große Titel gewinnen zu können. In der laufenden Spielzeit nimmt Mohamed Salah unter Teammanager Arne Slot Kurs auf seine bereits zweite Meisterschaft mit Liverpool.

Salah will mit Liverpool weitere Titel gewinnen

"Wenn ich das nicht glaube, hätte ich nicht unterschrieben. Ich glaube, dass die Mannschaft Trophäen gewinnen kann", sagte der Stürmer gegenüber Vereinsmedien: "Mit der Unterstützung der Fans und der Stadt und der Unterstützung, die sie uns bei den Spielen immer geben, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren viele Trophäen gewinnen können."

Mit dem FC Liverpool hatte der Torjäger zudem schon die Champions League (2018/19), den UEFA-Supercup und die Klub-WM (beide 2019/20) gewonnen. Im Jahr 2022 holte der zweifache Fußballer des Jahres in Afrika erstmals den FA Cup.

Die Reds hatten ihn 2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom verpflichtet. An der Anfield Road stieg der flexibel einsetzbare Angreifer dann zu einem der besten Spieler der Welt auf seiner Position auf. 394 Pflichtspiele mit 243 Treffern und 111 Vorlagen für den FC Liverpool stehen in seiner Statistik.

2024/2025 gelangen Salah bislang 32 Tore und 22 Assists in wettbewerbsübergreifend 45 Einsätzen, womit er ein unverzichtbarer Faktor im Team von Arne Slot ist.