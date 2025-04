Kompany kassiert Aussage zu BVB-Juwel ein

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Julien Duranville wartet beim BVB noch auf seinen Durchbruch

BVB-Supertalent Julien Duranville wird den Ballon d'Or gewinnen, hatte sich der heutige Cheftrainer des FC Bayern Vincent Kompany vor einiger Zeit überzeugt gegeben. Während man bei Borussia Dortmund noch immer auf den Durchbruch des jungen Belgiers wartet, entkräftet Kompany seine Aussage.

Diesen Satz würde Vincent Kompany heute nicht mehr sagen: Der Cheftrainer des FC Bayern hatte BVB-Juwel Julien Duranville einst bei "ESPN" als Spieler genannt, dem er den Gewinn des Ballon d'Or zutraut. Beide kennen sich bestens aus gemeinsamer Zeit bei RSC Anderlecht, als 16-Jähriger feierte das Top-Talent einst unter Kompany sein Debüt.

"Mit jungen Spielern weiß man nie. Man muss den Prozess beobachten", sagt Kompany nun kurz vor dem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling auf der Spieltagspressekonferenz des FC Bayern.

Der 39-Jährige erklärte: "Ich wollte damals auch mal einen anderen Namen nennen, den keiner kennt. Sonst wäre es ja langweilig gewesen."

"Der Ballon d'Or ist vielleicht zu viel Druck"

In der Jugend in Anderlecht sei der Flügelstürmer "ein großes Talent" gewesen. In einem ohnehin starken Jahrgang war er obendrein "der Beste", so Kompany: "Die Zutaten für eine Top-Karriere sind da, leider hatte er Verletzungspech."

Der Bayern-Coach wünsche dem heute 18-Jährigen noch immer eine große Karriere, die allerdings nicht unbedingt im direkten Duell am Samstagabend (18:30 Uhr) ihren Anfang nehmen soll. Ob es zu einer Weltkarriere reicht, wolle er nicht erneut vorhersagen: "Der Ballon d'Or ist vielleicht zu viel Druck."

Nach knapp zwei Jahren bei Borussia Dortmund hat es für Duranville noch nicht zum Durchbruch gereicht. Nachdem er in seinem ersten Jahr von argen Verletzungsproblemen gebeutelt war, steht er derzeit sportlich beim Revierklub nur hinten an. Unter Cheftrainer Niko Kovac sammelte er gerade einmal 46 Einsatzminuten und wurde zuletzt sogar in die zweite Mannschaft verschoben.