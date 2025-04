250-Mio.-Paket für Wirtz? "FC Bayern zu vielem bereit"

IMAGO/Ulrich Wagner

Zieht es Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Der frühere Vorstandschef Oliver Kahn kann sich vorstellen, dass der FC Bayern für einen Transfer von Bayer Leverkusens Super-Talent Florian Wirtz finanziell in die Vollen geht.

"Zu meiner Zeit ging es auch mal um das Thema Erling Haaland. Ich sage es mal vorsichtig: Wenn der FC Bayern von einem Spieler überzeugt ist und überzeugt davon ist, dass dieser Spieler auch prägend für die Zukunft des Vereins sein kann, dann ist der FC Bayern zu vielem bereit", sagte Kahn im "Bild"-Podcast "Bayern Insider".

Florian Wirtz würde den deutschen Rekordmeister im Falle eines Transfers womöglich eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro kosten, hinzu dürften mindestens 20 Millionen Euro Gehalt pro Vertragsjahr kommen.

Sollte der 21-Jährige also einen Fünfjahreskontrakt in München unterschreiben, läge das Gesamtpaket also bei satten 250 Millionen Euro.

Das Interesse des FC Bayern entspreche dem "typischen Habitus" des Bundesliga-Branchenprimus, betonte Kahn, es sei "der Anspruch, den der Verein hat", so der 55-Jährige. "Die Frage ist, ob Florian Wirtz das will. Ein Spieler mit seiner Qualität wird viele Möglichkeiten haben. Aber der FC Bayern ist schon aufgefordert, alles daran zu setzen, dass man Spieler von dieser Qualität irgendwann hier in München sieht."

FC Bayern hofft auf Wirtz-Transfer in diesem Sommer

Der FC Bayern soll derzeit eine Verpflichtung von Wirtz bereits in diesem Sommer forcieren. Bayer Leverkusen hofft derweil weiter auf eine Verlängerung seines noch bis 2027 datierten Vertrags um ein weiteres Jahr. Für 2026 könnte sich Wirtz im Gegenzug eine Ausstiegsklausel sichern, hieß es zuletzt.

Aber: Noch hat der Spielmacher die ihm vorliegende Offerte der Werkself, die ihn zum Top-Verdiener der Leverkusener Vereinsgeschichte machen soll, nicht angenommen.

Mit den Bayer-Verantwortlichen soll abgesprochen sein, dass sich Wirtz spätestens am Saisonende in Sachen Zukunftspläne festlegt.