Müller nach Saudi-Arabien? VfB-Legende lässt aufhorchen

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller prägte den FC Bayern über viele Jahre

Was soll Thomas Müller nach seinem Abschied vom FC Bayern machen? VfB-Legende Guido Buchwald rät dem Weltmeister von 2014 zu einem neuen Abenteuer.

"Also der Thomas wird immer mit Bayern München in Verbindung gebracht. Er ist Mr. Bayern, muss man einfach so sagen. Er ist eine der ganz, ganz großen Legenden von Bayern", stellte Guido Buchwald im Podcast "Wir können nur Fußball" von "wettbasis.com" bezüglich Thomas Müller klar.

Deshalb würde er "ihm eigentlich nur raten, wenn ich ihm was raten dürfte, irgendwo vielleicht noch mal ein neues Engagement anzunehmen", meinte 64-Jährige.

Buchwald unterbreitete in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge. "Amerika oder vielleicht sogar auch Saudi-Arabien oder was ganz Exotisches. Weil in Europa, oder in Deutschland sowieso – erstmal in Deutschland, würde ich sagen – auf gar keinen Fall. Das kann gar nicht funktionieren. Er müsste wenn dann irgendwo ins Ausland gehen", so der Weltmeister von 1990.

"Amerika wäre vielleicht ein tolles Thema. Oder dann auch so wie Cristiano Ronaldo vielleicht, doch nochmal in diese Länder zu gehen, wo der Fußball im Aufbau ist", erinnerte Buchwald an das Engagement von CR7 ins Saudi-Arabien.

Thomas Müller wäre ein "sehr guter Botschafter"

Die Vereinslegende des VfB Stuttgart blickte zudem auf seine eigene Karriere zurück. "Ich war damals auch in Japan, als der Fußball aufgebaut wurde in Japan. Das kann man vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber da war der Profifußball auch erst in den Kinderschuhen", sagte Buchwald.

Müller könnte "überall auf der Welt, wo der Fußball geliebt wird, wo man aber noch nicht diese große Leistungsfähigkeit hat wie in Europa, unheimlich viel helfen. In den Ländern oder in dem Verein, in dem er spielt, die Professionalität reinzubringen. Wenn er da Lust und Freude hätte, wäre er auch ein sehr, sehr guter Botschafter für Deutschland, muss man mal einfach so sagen", ist der Ex-Nationalspieler überzeugt.

Ob Müller seine Spielerkarriere über den Sommer hinaus überhaupt fortsetzen wird, ist aktuell noch offen.