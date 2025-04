Hoeneß enthüllt bittere Finanz-Wahrheit beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Uli Hoeneß (r.), hier im Gespräch mit Bayerns Sportvorstand Max Eberl

Der FC Bayern ist mit großem Abstand der zahlungskräftigste Sportverein in Deutschland, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss von über 43 Millionen Euro. Trotzdem sieht die Finanzlage in Gänze nicht mehr so rosig aus wie noch vor ein paar Jahren, stellte der Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun in ehrlichen Worten klar.

Im Interview mit der "Welt am Sonntag" machte der langjährige Bayern-Macher und das heutige Aufsichtsratsmitglied deutlich: "Der FC Bayern muss ganz klar sparen."

In den vergangenen Jahren hatte der deutsche Rekordmeister gleich mehrere äußerst kostenintensive Spielertransfers realisiert, holte etwa Harry Kane für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur, Michael Olise für 53 Millionen Euro von Crystal Palace oder Joao Palhinha für 51 Millionen Euro vom FC Fulham.

Weitere derart teure externe Neuverpflichtung müssen in der Zukunft wohl noch gründlicher überlegt sein als ohnehin schon, betonte Hoeneß in dem Zeitungsinterview: "Von unserem Festgeldkonto ist nicht mehr viel da. Wir müssen wirtschaftlich umdenken", so der Vereinspatron, der mehrere Jahrzehnte lang selbst für die Spielertransfers bei den Münchnern hauptverantwortlich war.

Hoeneß: "Das ist neu für den FC Bayern"

Hoeneß schloss dabei nicht aus, dass der FC Bayern künftig sogar "unter Umständen in die Kreditabteilung der Bank" aufsuchen werde, um Spielerkäufe zu realisieren. Der 72-Jährige weiß dabei genau: "Das ist tatsächlich neu für den FC Bayern."

Anhand eines plakativen Beispiels verdeutlichte Hoeneß, wie sehr sich die Finanzlage beim deutschen Rekordmeister mittlerweile verändert habe: "Wenn die wirtschaftliche Situation des FC Bayern noch die wäre wie vor sagen wir drei Jahren, wäre die Entscheidung im Fall Müller vielleicht anders ausgefallen."

Thomas Müller erhält ab dem Sommer dieses Jahres keinen neuen Vertrag mehr bei den Münchnern - nach insgesamt über 16 Jahren als Profi für den Klub.