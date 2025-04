Hoeneß über Wirtz-Gerüchte und Sané-Verlängerung

Thomas Imo

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident beim FC Bayern

Die Gerüchteküche brodelt beim FC Bayern auch nach dem Müller-Schock vom letzten Wochenende auf höchster Stufe weiter. Unter anderem werden die Münchner hartnäckig mit einem Transfer von Florian Wirtz in Verbindung gebracht, zudem ist die Zukunftsfrage bei Starspielern wie Leroy Sané oder Leon Goretzka noch nicht geklärt. Zu diesen Personalien äußerte sich nun Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" schloss der 72-Jährige vorerst aus, dass Nationalspieler Florian Wirtz vom amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen schon zeitnah in Richtung München wechseln könnte.

"Für seinen Transfer bräuchten wir ein Sondervermögen, wie die Bundesregierung. Daher ist das im Moment kein Thema", so Hoeneß, der an der Säbener Straße weiterhin als Aufsichtsratsmitglied tätig ist, in dem Zeitungsinterview.

Der langjährige Bayern-Manager machte aber keinen Hehl daraus, dass er den Werkself-Star nur allzu gerne beim deutschen Rekordmeister spielen sehen würde. Hoeneß fügte allerdings hinzu: "Aber das ist meine Meinung als Privatmensch, und der Spieler steht bei Bayer Leverkusen unter Vertrag", erklärte der 73-Jährige.

Zukunftsfragen bei Leon Goretzka und Leroy Sané noch offen

Im derzeitigen Lizenzspielerkader wurden in den vergangenen Wochen bereits wichtige Personalien geklärt, unter anderem die Verträge mit Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Jamal Musiala und Alphonso Davies verlängert. Vor allem rund um Kimmich als künftigen Kapitän wolle man eine Mannschaft aufbauen, wie Hoeneß bestätigte: "Und wenn ein Spieler jung ist, Potenzial hat und international großes Interesse auf sich zieht, kann man schon mal über gewisse Grenzen gehen", so der Vereinspatron.

Offen sind aktuell noch die Zukunftsfragen bei Leroy Sané (Vertrag läuft nach Saisonende aus) und Leon Goretzka (Vertrag bis 2026). In beiden Fällen kann sich Uli Hoeneß vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit dem deutschen Rekordmeister fortgesetzt wird.

Beiden machte er ein Kompliment für die zuletzt gezeigten Leistungen. Eine vorzeitige Entscheidung in diesen Personalfragen wurde vom 72-Jährigen aber nicht verkündet.