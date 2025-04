Alonso kündigt zeitnahes Wirtz-Comeback an

IMAGO/Jan Huebner

Florian Wirtz steht vor seinem Comeback bei Bayer Leverkusen

Titelverteidiger Bayer Leverkusen kann in der Schlussphase der Bundesliga-Saison tatsächlich wieder auf Ausnahmekönner Florian Wirtz zurückgreifen. Werkself-Cheftrainer Xabi Alonso kündigte nun eine baldige Rückkehr des Mittelfeld-Stars an.

"Er ist fit und er ist im Kader. Er kann spielen, auch von Anfang an", sagte Erfolgscoach Xabi Alonso vor dem wichtigen Bundesliga-Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr).

Der amtierende deutsche Meister und DFB-Pokalsieger musste seit dem 25. Spieltag im deutschen Fußball-Oberhaus auf den 21-Jährigen verzichten, der sich vor vier Wochen bei der Heimniederlage gegen Werder Bremen (0:2) eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte.

Die Hoffnungen auf ein baldiges Wirtz-Comeback wurden bei den Rheinländern schon seit Beginn dieser Woche genährt, als der Nationalspieler nämlich vollumfänglich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war.

Alonso: "Flo ist unser Unterschiedsspieler"

"Ich habe immer gesagt, dass wir mit Florian eine bessere Mannschaft sind. Flo ist unser Unterschiedsspieler. Wir brauchen ihn und wir haben ihn natürlich vermisst, insbesondere in der Champions League und im Pokal", fügte Alonso über seinen vermeintlich besten Einzelspieler hinzu und betonte: "Wir spielen besser mit ihm und wollen diesen Flow wieder spüren."

Vor seiner Verletzung hat Leverkusens Nummer 10 in der laufenden Spielzeit insgesamt 39 Pflichtspiele bestritten und dabei 15 Tore erzielt. Außerdem war er in der Bundesliga auch schon elfmal als Vorlagengeber in Erscheinung getreten.

Angesprochen auf die anhaltenden Wechsel-Spekulationen rund um Wirtz sagte Alonso gelassen: "Seine Mentalität und sein Wille waren schnell wieder fit und mit der Mannschaft zurück zu sein und Spaß zu haben. Das ist kein Thema für uns. Wir sprechen da nicht drüber." Wirtz sei 100 Prozent auf seine aktuellen Aufgaben bei Bayer Leverkusen fokussiert.