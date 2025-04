Schalke-Coach äußert sich zu Trennungsgerüchten

IMAGO/Lucca Fundel

Kees van Wonderen ist seit einem halben Jahr Schalke-Cheftrainer

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Spekulationen rund um den FC Schalke 04, wonach der Zweitligist ohne seinen derzeitigen Cheftrainer Kees van Wonderen in die kommende Spielzeit starten würde. Vor der Begegnung der Gelsenkirchener am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg hat sich der Niederländer nun selbst zu den Gerüchten geäußert.

Die Spekulationen über ein womöglich bevorstehendes Aus von Kees van Wonderen als Cheftrainer beim FC Schalke 04 hatten vor allem seit der Verpflichtung Frank Baumanns als neuer Sportvorstand neuen Nährboden erhalten. Wie es im Umkreis der Königsblauen hieß, plane der neue S04-Boss die sportliche Neuausrichtung des Traditionsvereins ohne den 56-Jährigen.

Konkret auf die Mutmaßungen über eine vorzeitige Entlassung angesprochen meinte van Wonderen am Freitagnachmittag zum ersten direkten Kontakt mit Frank Baumann: "Wir haben uns getroffen und kennengelernt. Es war ein gutes Gespräch. Was gesagt wurde, bleibt unter vier Augen. Aber es war positiv."

Van Wonderen hatte den FC Schalke 04 im Oktober des vergangenen Jahres als Nachfolger von Karel Geraerts als Cheftrainer übernommen. Seit dem verläuft seine Zeit bei dem Ruhrgebietsklub wellenförmig.

Van Wonderen sieht Schalke 04 "gut unterwegs"

In der Tabelle haben sich die Knappen zwar deutlich von der Abstiegszone distanzieren können und zehn Zähler zwischen sich und den Relegationsplatz gebracht. Dennoch waren bei den Schalkern immer wieder eklatante Leistungseinbrüche wie beim 0:2 gegen Darmstadt 98 oder 2:5 gegen den 1. FC Magdeburg zu sehen, weshalb Kees van Wonderen alles andere als unumstritten in Gelsenkirchen ist.

Der Niederländer besitzt bei S04 noch einen laufenden Kontrakt bis zum Sommer 2026 und betonte erneut, von sich aus nur allzu gerne bleiben zu wollen.

"Man spürt schon, ob Vertrauen oder Zweifel da sind. Ich bin gerne Trainer auf Schalke", meinte er über seine erste Trainerstation in Deutschland. "Mein Auftrag ist, den Klassenverbleib zu erreichen und etwas zu entwickeln. Da sind wir gut unterwegs", befand er.

Mit einem weiteren Sieg am Sonntag beim Tabellenschlusslicht aus Regensburg können die Schalker schon die 40-Punkte-Marke erreichen. "Wir haben uns vorbereitet und wissen, was auf uns zukommt", sagte van Wonderen. Alles andere sei für ihn kein Thema.