Trapp-Stammplatz bald futsch? Toppmöller wird deutlich

IMAGO/Jan Huebner

Kevin Trapp (r.) könnte seinen Stammplatz an Kaua Santos verlieren (Archivbild)

Wegen einer Schienbeinverletzung fällt Kevin Trapp bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bereits seit rund vier Wochen aus. Seit dem hütet erneut sein Stellvertreter Kaua Santos das SGE-Tor. Der Brasilianer erfüllt seine Aufgabe derart zuverlässig, dass die Rufe nach einer endgültigen Wachablösung im Frankfurter Kasten immer hörbarer werden.

Am Tag nach der Rückkehr vom Europa-League-Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur (1:1) stellte Cheftrainer Dino Toppmöller zunächst klar, Kevin Trapp auch gegen den 1. FC Heidenheim (ab 17:30 Uhr) nicht ins Tor zurückkehren werde. "Ein Einsatz am Sonntag ist ausgeschlossen", so der Eintracht-Coach, der dann wieder auf Kaua Santos als Schlussmann zurückgreifen wird.

Der 22-Jährige hatte am Donnerstagabend in London eine herausragende Leistung gezeigt und mit seinen Paraden für eine gute Ausgangsposition für die Frankfurter im Viertelfinal-Rückspiel in der nächsten Woche gesorgt.

SGE-Trainer Toppmöller will sich nun offenhalten, wen er als Nummer eins für den Saison-Endspurt nominiert, wenn Kevin Trapp wieder vollends einsatzfähig sein sollte.

Kaua Santos spielt seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt

"Es geht erst mal darum, dass Trappo wieder gesund wird - und wann das der Fall ist. Dann werdet ihr eine Info bekommen und wir werden es alle sehen. Für mich ist wichtig, dass Kevin so schnell wie möglich wieder auf den Platz kommt, weil er ein unfassbar guter Torwart ist", sagte Toppmöller.

Seinen Konkurrenten um den Stammplatz zwischen den Pfosten, Kaua Santos, betitelte Toppmöller derweil als "einen Torwart der Zukunft".

Der junge Brasilianer ist in seinem zweiten Jahr bei den Hessen zu einem echten Faktor geworden. Nachdem er in seiner Premierensaison 2023/2024 13 Mal für die Zweitvertretung der Eintracht in der viertklassigen Regionalliga Südwest zum Einsatz kam, war er in der laufenden Spielzeit gleich mehrfach der Nutznießer der Verletzungen von Kevin Trapp.

Santos stand bislang in zwölf Saisonspielen der Frankfurter auf dem Rasen und lieferte dabei zumeist überzeugende Vorstellungen ab.