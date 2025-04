Ausstiegsklausel von Nagelsmann enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann ist seit Herbst 2023 deutscher Bundestrainer

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht beim Deutschen Fußball-Bund offiziell bis 2028 unter Vertrag. Schon im Januar hatte sich der DFB mit dem 37-Jährigen auf eine vorzeitige Ausdehnung des Kontraktes bis zu diesem Zeitpunkt geeinigt. Wie nun vermeldet wurde, besitzt Nagelsmann allerdings eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier - und zwar zu vergleichsweise überschaubaren Konditionen.

Zweifelsfrei hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen großen Anteil daran, dass die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zuletzt einen deutlichen Formanstieg verzeichnete und sich auch in der breiten Bevölkerung wieder klar gestiegenen Popularitätswerten erfreut.

Wenngleich das Resultat bei der Heim-EM im vergangenen Jahr mit dem Aus im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien nicht befriedigend war, so setzte sich die positive Entwicklung beim DFB-Team zuletzt weiter fort.

Jüngst wurde Italien im Viertelfinale der Nations League in zwei spektakulären Partien bezwungen. Im Juni steht das Final-Four-Turnier in diesem Wettbewerb an, Halbfinal-Gegner wird am 4. Juni Portugal sein.

In der Bundesliga bislang für drei Vereine als Cheftrainer im Amt

Der DFB plant derweil langfristig und mindestens bis zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr mit Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Bei seiner Vertragsverlängerung bis 2028 im vergangenen Januar soll er sich allerdings eine Ausstiegsklausel in seinen Kontrakt fixiert haben lassen.

Das zumindest vermeldete nun "Sky". Laut dem TV-Sender gibt es eine Exit-Option in dem Vertrag beim DFB, wonach der entgegen der Zahlung von sieben bis 8,5 Millionen Euro den Bundestrainer-Posten verlassen und wieder als Vereinstrainer arbeiten könnte.

Nach "Sky"-Informationen soll diese Klausel allerdings erst im Sommer 2027 aktiviert werden, also erst nach der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA.

Als Vereinstrainer in der Bundesliga war Julian Nagelsmann in seiner Karriere bislang für 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und den FC Bayern aktiv. Mit den Münchnern wurde er 2022 Deutscher Meister.