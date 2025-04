Bloß keine Aufstiegs-Angst! HSV flüchtet in Parolen

IMAGO/Justus Stegemann

Davie Selke und der HSV langten sich nach dem 2:4 gegen Braunschweig an den Kopf

Das 2:4 zum Auftakt des 29. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat die zuletzt so prächtige Stimmung beim Hamburger SV gedämpft. Geht beim HSV etwa wieder die Aufstiegs-Flatter rum? Spieler und Trainer wollen davon nichts wissen.

"Wir haben heute ganz klar auf die Fresse bekommen", machte Mittelfeldspieler Daniel Elfadli nach der 2:4-Heimpleite gegen Außenseiter Eintracht Braunschweig seinem Ärger Luft.

Die Worte von HSV-Trainer Merlin Polzin klangen indes schwer nach Durchhalteparole: "Wir stehen zusammen, das ist das, was uns auszeichnet".

Die Klatsche im heimischen Volkspark nagte gleichwohl mächtig an Polzin. "Mich nervt wirklich, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Art und Weise von Fußball auf den Platz zu bringen", kritisierte er seine Mannschaft und hakte den Freitagabend als "gebrauchten Tag" ab.

Mit 52 Punkten führt der Hamburger SV die Tabelle im Unterhaus noch immer mit einem Zähler Vorsprung auf den 1. FC Köln an - die Geißböcke kamen bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein Remis heraus.

Die Ausgangslage ist für den HSV also noch immer gut, die unerwartete Niederlage gegen den BTSV soll die in den vergangenen Wochen erzeugte Aufstiegs-Euphorie an der Elbe bloß nicht abebben lassen.

Hamburg-Goalgetter Selke macht sich keine Sorgen

HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer wertete die erste Heimniederlage der Saison als "Weckruf", Doppelpacker Davie Selke warf den Blick umgehend nach vorne.

"Wir stecken diese Niederlage ein und werden sie aufarbeiten", sagte Selke, der mit nun schon 19 Treffern die Zweitliga-Torjägerliste anführt: "Dann mache ich mir keine Sorge, dass wir unseren Weg nicht weitergehen können."

Einst der unabsteigbare Bundesliga-Dino, wartete der Hamburger SV seit dem bitteren Abstieg in die Zweitklassigkeit 2018 auf die Rückkehr in die deutsche Fußball-Beletage.