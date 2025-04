Bericht: Coman-Poker nimmt wieder Fahrt auf

IMAGO/Maximilian Koch

Kingsley Coman wird den FC Bayern wohl im Sommer verlassen

Schon seit Monaten gilt Kingsley Coman beim FC Bayern als einer der heißesten Verkaufskandidaten für den Sommer. Nun kommt offenbar Bewegung in den Transfer-Poker.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, wollen gleich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien im Tauziehen um Kingsley Coman Ernst machen. Zeitnah sollen demnach Vertreter nach München entsandt werden, um mit dem FC Bayern über die Transfermodalitäten zu verhandeln.

Konkretes Interesse gibt es dem Bericht zufolge weiterhin auch aus der Premier League. Dort sei die Spur zum FC Arsenal besonders heiß. Die Gunners hatten angeblich mit Leroy Sané bis zuletzt einen anderen Bayern-Star im Auge. Doch beim deutschen Nationalspieler stehen die Zeichen inzwischen auf Vertragsverlängerung.

Englischen Medienberichten zufolge denkt Arsenal nun über ein Coman-Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro nach. Eher in Lauerstellung befindet sich laut "Sky" inzwischen Tottenham Hotspur.

Die Londoner würden den Franzosen liebend gerne verpflichten. Doch dessen horrendes Gehalt von angeblich 17 bis 18 Millionen Euro schrecke die Verantwortlichen noch ab.

Beim FC Bayern längst nicht mehr erste Wahl

Coman soll dem FC Bayern derweil bereits mitgeteilt haben, dass er seine Zukunft nicht mehr an der Säbener Straße sieht.

Schon im letzten Sommer hatte es Spekulationen um einen möglichen Wechsel des Offensivspielers nach Saudi-Arabien gegeben. Mit Al-Hilal war sich der FC Bayern angeblich sogar bereits einig. Doch letztlich scheiterte der Deal an der Zustimmung der Spielerseite.

Unter Cheftrainer Vincent Kompany zählt der Flügelspieler nicht mehr zu den Stammspielern. In der Bundesliga absolvierte er nur zwei Spiele über 90 Minuten.

Immer wieder wurde der 28-Jährige zudem von Verletzungen zurückgeworfen. So reichte es erst zu acht direkten Torbeteiligungen in 22 Bundesliga-Spielen in dieser Saison.