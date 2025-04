Wirtz? Alonso? Bayer-Boss bezieht Stellung

IMAGO/Jerry Andre

Sollen beide in Leverkusen bleiben: Florian Wirtz und Xabi Alonso

Bleibt er bei Bayer Leverkusen? Schlägt der FC Bayern im Sommer 2025 zu? Oder verlässt er sogar schon die Bundesliga? Die Zukunft von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen beschäftigt die europäischen Gazetten seit Monaten. Nun hat Bayer-Boss Fernando Carro allerdings erstaunlich klar Stellung bezogen.

Mit den Gerüchten rund um Bayer Leverkusens Superstar Florian Wirtz konfrontiert, wählte Fernando Carro im Vorfeld des Bundesliga-Spiels der Werkself gegen den 1. FC Union Berlin klare Worte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der 21-Jährige auch 2025/26 die Fußball-Schuhe unterm Bayer-Kreuz schnüren wird, sei "sehr hoch", gab der Leverkusen-Boss bei "Sky" zu Protokoll. "Er hat ja Vertrag", betonte Carro mit Verweis auf das bis 2027 laufende Arbeitspapier.

Vom FC Bayern, der in den vergangenen Monaten nicht wirklich einen Hehl aus seinem Interesse an Wirtz gemacht hatte, habe sich ohnehin noch niemand bei ihm gemeldet, um einen möglichen Deal auszuloten, so Carro weiter. Eine finanzielle Schmerzgrenze existiere zudem nicht.

In den letzten Wochen tauchten immer wieder Berichte auf, die eine Ablöse in dreistelliger Millionenhöhe nahelegten. Dass Wirtz bei einem Abschied nach der laufenden Saison zum teuersten deutschen Fußballer aller Zeiten avanciert, stellt eigentlich kaum ein Experte infrage.

Brisant in diesem Zusammenhang: Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte unlängst durchblicken lassen, dass die nötigen Millionen in München zurzeit nicht zur Verfügung stehen: "Für seinen Transfer bräuchten wir ein Sondervermögen, wie die Bundesregierung. Daher ist das im Moment kein Thema", so der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in der "Welt am Sonntag".

Die Chance auf einen Verkauf existiert aber wohl nur, wenn Wirtz auf seinen Abschied drängt. "Es kann auch sein, dass ein Verein kommt, wo der Flo gar nicht hin will", fügte Carro bei "Sky" an und ließ damit durchblicken, dass in diesem Fall auch ein ganz dickes Bündel Geldscheine nichts bringen würde.

Alonso-Verbleib bei Bayer Leverkusen? Das macht Carro nervös

Gerüchte ranken sich allerdings nicht nur um Wirtz, auch Bayer-Trainer Xabi Alonso wird immer wieder mit einem Wechsel zur Konkurrenz in Verbindung gebracht. Carro wiegelt aber auch im Fall des Spaniers ab: "Er hat noch einen Vertrag bei uns, er fühlt sich hier wohl. Erstmal gehen wir davon aus und wir planen ja auch die nächste Saison mit ihm, Vorbereitung, Spiele, Kader ..."

Allerdings gesteht Carro auch, dass ihn die schwache Vorstellung vom vermeintlich sehr interessierten Real Madrid im Viertelfinalhinspiel der Champions League beim FC Arsenal nicht gerade beruhigt.

"Ich wäre froher gewesen, wenn Madrid haushoch gewonnen hätte und die Trainer-Position bei Madrid fest wäre. Es ist ja normal im Fußball, dass wenn eine Mannschaft wie Real Madrid im Viertelfinale 3:0 gegen Arsenal verliert, dass dann die Gerüchteküche hochgeht. Das hätte ich mir lieber gespart", sagte der 60-Jährige.