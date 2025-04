"Sind alle schockiert": Eintracht-Leihgabe schwer verletzt

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Jessic Ngankam ist von Eintracht Frankfurt an Hannover 96 verliehen

Bittere Nachricht für Hannover 96 und Eintracht Frankfurt! Jessic Ngankam, der seit dem Sommer 2024 von den Hessen nach Niedersachsen verliehen ist, hat sich schwer verletzt. Der 24-Jährige wurde laut Klubangaben bereits operiert.

Sein 27. Zweitliga-Einsatz für Hannover 96 wird zumindest vorerst der letzte von Jessic Ngankam. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt verletzte sich am Samstag bei der 1:3-Pleite der Roten gegen die SV Elversberg in der Schlussphase schwer. Das gab 96 bekannt.

Ngankam zog sich demnach eine Schien- und Wadenbeinfraktur im linken Unterschenkel zu. Der Offensivspieler wurde bereits operiert und steht seinem Arbeitgeber in der Schlussphase der Saison nicht mehr zur Verfügung.

"Es ist eine unfassbar bittere Diagnose – natürlich in allererster Linie für Jessic, aber auch für uns als Mannschaft", wird 96-Geschäftsführer Marcus Mann in einer offiziellen Mitteilung auf "hannover96.de" zitiert. "Wir werden ihn in Absprache mit seinem Stammverein Eintracht Frankfurt bei allem Weiteren unterstützen. Unsere Gedanken sind bei Jessic. Wir wünschen ihm viel Kraft, Geduld und Zuversicht für den Weg zurück."

Gedrückte Stimmung in der Kabine von Hannover 96

Coach André Breitenreiter betonte, dass die Verletzung auch Spuren bei den Mitspielern zeigte: "Die Stimmung in der Kabine war nach dem Spiel natürlich auch wegen der Verletzung von Jess sehr gedrückt und negativ. Er hat in der Situation ja sofort auf sich aufmerksam gemacht, dass da wahrscheinlich ein sehr schwere, große Verletzung vorliegt. Und ich hoffe für ihn natürlich das Beste."

Auch beim Gegner spürte man die Auswirkungen: "Wir können nur alle unsere Wünsche ausdrücken - und dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Aber wir sind alle schockiert und enttäuscht, dass er sich so verletzt hat, dass alle gesehen haben, dass das eine schwere Verletzung ist. Die Spieler wollten nach dem Spiel gar nicht feiern, sind jetzt auch noch sehr betrübt darüber", erklärte Elversbergs Trainer Horst Steffen.

Ngankam bestritt 2024/25 28 Pflichtspiele für Hannover 96. Dabei gelangen ihm vier Treffer und zwei Assists. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt endet erst im Sommer 2028.