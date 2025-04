Bayern-Boss von Müller-Wechsel "überzeugt"

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müllers Zeit als Spieler des FC Bayern endet im Sommer

Seit Kurzem ist besiegelt, dass die Zeit von Thomas Müller als Spieler des FC Bayern im Sommer endet. Wie und ob es für den Routinier weitergeht, steht hingegen noch in den Sternen. Interesse soll zumindest nicht nur in den typischen Oasen des fußballerischen Ruhestands bestehen.

Beim 2:2 des FC Bayern gegen Borussia Dortmund stellte Thomas Müller sein Können einmal mehr unter Beweis. Von sport.de erhielt der 35-Jährige die Note 2. Kein Wunder also, dass das Aus beim FC Bayern nicht zwingend das Ende der Karriere des Offensivstars besiegelt. Zumal Müller zahlreiche Optionen offenstehen sollen. Das will der türkische Transfer-Insider Ekrem Konur erfahren haben.

Demnach könnte Müller, wie viele Stars zuvor, seine Karriere in der US-amerikanischen MLS ausklingen lassen, in Saudi-Arabiens Pro League noch einmal richtig abkassieren oder aber die Fußball-Schuhe weiterhin auf höchstem europäischen Niveau schnüren: Klubs aus der italienischen Serie A und England Premier League sollen auf eine Verpflichtung Müllers hoffen.

Zuletzt schloss der Ur-Bayer einen Wechsel innerhalb der Bundesliga aus. Grundsätzlich soll Müller eher nicht zu einem Verein wechseln wollen, mit dem er gegen Bayern antreten müsste. In der Serie A und der Premier League wäre ein solches Aufeinandertreffen natürlich nicht ausgeschlossen. Dass Müller dem Geld nach Saudi-Arabien folgt, gilt hingegen als sehr unwahrscheinlich.

Weggefährten vom FC Bayern glauben nicht an Karriere-Aus

Übrigens: Einer, der einen herausragenden Blick auf die Situation hat, geht davon aus, dass Müller seine Karriere nicht beendet.

"Ich bin überzeugt, dass es nicht zu Ende ist und er die Energie hat, was Neues anzugreifen", erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Samstagabend bei "Sky90". "Er macht sich Gedanken", so Freund weiter: "Egal, wo er hingeht, er wird diesen Verein bereichern." Wie Müller "trainiert und lebt", spreche für eine Fortsetzung der Laufbahn.

Auch Mitspieler Joshua Kimmich kann sich vorstellen, dass es für Müller weitergeht: "Er hat bisher noch nix gesagt - mal schauen, was er für Pläne hat. Ich habe das Gefühl, dass er immer noch viel Spaß am Fußball hat."

Dass er das Zeug dazu hat, hat Müller nicht nur gegen den BVB bewiesen.