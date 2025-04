Hummels-Rückkehr zum BVB? Das sagt Kehl

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Gibt Mats Hummels noch einmal ein Comeback im BVB-Trikot?

Das Saison-Aus von Abwehrchef Nico Schlotterbeck hat Borussia Dortmund schwer getroffen, zumal der DFB-Star nicht nur im Saison-Endspurt ausfällt, sondern auch bei der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) nicht zur Verfügung steht. Zuletzt brachte die "Bild" daher eine Rückholaktion des langjährigen Defensiv-Leitwolfs Mats Hummels ins Spiel. Nun hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl Stellung bezogen.

Gibt Mats Hummels für die im Sommer in den USA anstehende Klub-WM noch einmal ein Kurz-Comeback im Trikot des BVB? Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl erteilt dem Gedankenspiel zumindest keine direkte Abfuhr.

"Jeder weiß, wie sehr wir Mats schätzen. Ich weiß, was er kann, was ihm der Klub bedeutet", bezog Kehl nach dem 2:2 der Borussen beim FC Bayern am Samstagabend Stellung, schränkte jedoch ein: "Wir würden uns aber gerne erstmal auf die sportlichen Dinge konzentrieren, die jetzt anstehen."

Und weiter: "Ehrlich gesagt haben wir uns mit diesem Thema in diesen Tagen gar nicht groß beschäftigt", versicherte der ehemalige BVB-Kapitän.

Kurz: Die Dortmunder richten im Saison-Endspurt erst einmal alles darauf aus, die durchwachsene Spielzeit noch auf einem Platz zu beenden, der zur Teilnahme am europäischen Geschäft berechtigt. Mit dem Remis in München hat man die Hoffnung zumindest am Leben erhalten.

BVB-Boss Kehl: Wenn es ein Thema wird...

Eine Rückkehr von Hummels sei daher "aktuell nicht Thema", so Kehl, der allerdings nichts ausschloss: "Wenn es eins wird, werden wir das entsprechend kommunizieren und auch besprechen."

Hummels wechselte erst im September zur AS Rom, nachdem sein Vertrag beim BVB nicht verlängert wurde. Nach einer durchwachsenen Saison kündigte der 36-Jährige sein Karriereende für den Sommer an.

Zuvor noch ein Intermezzo bei seinem Ex-Klub einzulegen, soll bei Hummels laut "Bild" allerdings durchaus auf Interesse stoßen.