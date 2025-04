Virkus: Europa-Chance lähmt Gladbach

IMAGO/Ulrich Hufnagel/SID/IMAGO/Ulrich Hufnagel

Roland Virkus sieht ein "verkrampftes" Team

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus sieht in der unerwarteten Aussicht auf die Champions League einen möglichen Grund für die jüngsten Rückschläge bei Borussia Mönchengladbach.

"Du hast vielleicht realisiert: Oh, du hast eine große Chance. Dann verkrampfst du vielleicht in solchen Situationen", sagte der 58-Jährige nach dem 1:2 (1:1) gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg.

Anders seien etwa Fehlpässe über drei Meter kaum zu erklären. "So etwas gibt es halt, das sind auch nur Menschen", sagte Virkus. Besonders den vielen jungen Spielern fehle die Erfahrung mit solchen Situationen: "Die Jungs wollen unbedingt, und dann verkrampfst du."

Schon am vergangenen Wochenende war die Borussia beim FC St. Pauli nur zu einem glücklichen 1:1 gekommen. In der Tabelle fiel Gladbach hinter Freiburg auf Rang sieben zurück, der vierte Platz und damit die Königsklasse ist nun schon vier Punkte entfernt. "Jedes Spiel ist jetzt wichtig. Den Jungs muss klar sein, dass sie nichts zu verlieren haben, sondern nur zu gewinnen", sagte Virkus.

Trainer Gerardo Seoane konnte keine Verkrampfung ausmachen. "Bei einem Ballverlust denkt keiner an die europäischen Chancen, das hat bei uns in der Kabine keinen Platz", sagte der Schweizer. In der Spielanalyse stimmte er aber mit Virkus überein. "Am Ende haben wir uns den einen oder anderen Fehler zu viel geleistet", sagte Seoane.

Auf die Borussia wartet schon am kommenden Wochenende der nächste direkte Konkurrent um die europäischen Plätze. Eine Niederlage bei Borussia Dortmund am Sonntag (1:.30 Uhr/DAZN) würde die Chancen erheblich schmälern.