Werder-Profi kann sich Wechsel in Liga zwei vorstellen

IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Anthony Jung (l.) von Werder Bremen kann sich angeblich ein Engagement in der 2. Bundesliga vorstellen

Nach vier gemeinsamen Jahren endet im Sommer 2025 die Zeit von Anthony Jung bei Werder Bremen. Die Hanseaten werden dem 33-Jährigen kein neues Vertragsangebot unterbreiten. Seine Karriere wird der Defensiv-Spezialist wohl in der 2. Bundesliga fortsetzen.

Anthony Jung von Werder Bremen könnte sich im Sommer dem Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 anschließen. Einen entsprechenden Bericht des TV-Senders "Sky" bestätigen Informationen von RTL/ntv und sport.de.

Demnach haben die Lilien Jung und dessen Beraterseite über ihr Interesse bereits in Kenntnis gesetzt, diese spürt allerdings derzeit noch keinen Druck, sich schnell entscheiden zu müssen. Grundsätzlich ist Jung einem Engagement im deutschen Fußball-Unterhaus allerdings nicht abgeneigt, sofern die Rahmenbedingungen passen.

Jung bestritt das Gros seiner Profispiele für den dänischen Erstligisten Bröndby IF (145), für Werder Bremen war er bislang 129 Mal aktiv. Zudem stehen 84 Einsätze für RB Leipzig sowie 17 Partien im Dress des FC Ingolstadt und zehn für den FSV Frankfurt zu Buche.

Für jeden Klub, für den Jung in Deutschland als Profi aktiv war, bestritt er auch Partien in der 2. Bundesliga. Insgesamt zieren schon 94 Auftritte in Liga zwei seine Vita.

"Tony hat bisher alles für Werder gegeben"

Dass es in Bremen nicht weitergeht, bestätigte Werder Mitte März: "Wir haben Tony unsere Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Mit Blick auf die neue Saison wollen wir auf der Position eine Veränderung vornehmen, neue Impulse setzen und auch darüber zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen", wurde Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, dazu zitiert.

Und weiter: "Tony hat in den letzten vier Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft eingenommen, war Stammspieler in unserem Team sowohl beim Aufstieg als auch bei der Etablierung des Teams in der Bundesliga. Tony hat bisher alles für Werder gegeben - und wir sind überzeugt, dass er es auch weiterhin tun wird."

Jung selbst hatte sich zuvor durchaus offen dafür gezeigt, seine Laufbahn in Norddeutschland fortzusetzen.