"Perfekter Abend": Klose erobert den Betzenberg

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Zurück auf dem Betzenberg: Miroslav Klose

Das Rendezvous mit seiner alten Liebe hätte für Miroslav Klose nicht besser laufen können.

"Für mich persönlich und auch für die Jungs war es ein perfekter Abend", schwärmte der Weltmeister von 2014 nach diesem besonderen Sieg als Trainer des 1. FC Nürnberg. Nach dem 2:1 (1:0) bei seinem Ex-Verein 1. FC Kaiserslautern war der 46-Jährige einfach nur stolz.

"Alle wussten, was dieses Spiel für mich bedeutet", sagte Klose nach Abpfiff des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend: "Ich habe vor dem Spiel erzählt, dass ich hier meine ersten Schritte gemacht habe." Doch dann habe sein Fokus voll und ganz auf dem Sportlichen gelegen - mit Erfolg.

"Wie die Mannschaft gefightet hat: das will ich sehen", lobte Klose. "Wenn man sieht, wie alle zusammengehalten haben und so ein Spiel abliefern, dann zeigt das, was wir für eine Mannschaft sind." Dem FCK stellte das Klose-Team so im Aufstiegskampf ein Bein, die Nürnberger selbst dürfen zwei Punkte hinter Lautern zumindest wieder auf den Relegationsrang hoffen.

Vor 49.327 Fans auf dem Betzenberg trafen Fabio Gruber (14.) und Mahir Emreli (68.) für den FCN, die Gastgeber betrieben massiven Chancenwucher. Marlon Ritter (72.) war per Handelfmeter der einzige Spieler der Roten Teufel, der den starken Jan Reichert im Tor der Nürnberger überwinden konnte.

"Er ist hier ein zu Recht gefeierter Held", sagte der Keeper am Ende eines speziellen Abends für seinen berühmten Trainer: "Das Spiel haben wir für ihn gewonnen."