Hainer stärkt Eberl den Rücken

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Herbert Hainer will an Max Eberl festhalten

Sportvorstand Max Eberl ist beim FC Bayern zuletzt in die Kritik geraten. Eine Trennung schloss Klub-Präsident Herbert Hainer nun aber entschieden aus.

Im Format "BILD Sport" bei "Welt TV" stellte er dem Sportchef sogar eine Jobgarantie aus. "Ich wüsste nicht, warum es nicht so sein sollte", sagte Hainer am Sonntag. "Ich denke, Max macht gute Arbeit. Jetzt sollten wir ihn mal in Ruhe arbeiten lassen. Am Ende des Tages zählen die Erfolge und was dabei herauskommt. Das sieht alles ganz gut aus."

Klar sei aber, dass Eberl bei wichtigen Themen wie der Kostensenkung im Kader liefern müsse. Denn die Bezüge der Stars würden immer mehr ausufern.

"Die finanziellen Eckdaten beim FC Bayern sind sehr stabil. Aber wir haben kein prall gefülltes Festgeldkonto mehr", sagte Hainer.

"Da müssen wir natürlich schauen, dass wir als FC Bayern finanziell stabil bleiben und wir müssen schauen, dass wir dieses Festgeldkonto wieder auffüllen", gab der Präsident den Kurs vor.

Hainer: FC Bayern muss Thomas Müller einbinden

Trotz Sparkurs könnte der FC Bayern im Sommer womöglich die Geldbörse aufmachen, um Florian Wirtz an die Isar zu locken. Hainer hielt sich mit Blick auf den Transferpoker allerdings bedeckt.

Wirtz sei ein "exzellenter Fußballer" und neben Jamal Musiala einer der Top-Fußballer in Deutschland, sagte der Präsident. Aber er sei Spieler von Bayer Leverkusen "und deswegen werde ich mich da auch keinen Spekulationen hingeben".

In München könnte der Nationalspieler in die Fußstapfen von Thomas Müller treten, der keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Die Entscheidung hatte in München für viel Wirbel gesorgt.

Hainer beteuerte jedoch, dass das Verhältnis zwischen Klub und Müller trotz Meinungsverschiedenheiten unbelastet geblieben sei. Er wolle sich nun persönlich dafür einsetzen, dass die Vereinslegende nach der aktiven Karriere einen Posten beim FC Bayern bekommt.

"Thomas ist ein intelligenter Kerl, versteht Fußball. Zu 100 Prozent ist er ein urechtes Bayern-Gewächs. Er hat immer bei diesem Verein gespielt, liebt diesen Verein, ist sehr eloquent", schwärmte Hainer. "Ich würde mir wünschen, dass der Thomas Müller, was auch immer er nach seiner Karriere macht, wieder beim FC Bayern landen wird."