Sieg auch in Köln: Bielefeld marschiert Richtung Aufstieg

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Arminia Bielefeld bleibt auf Kurs

Pokal-Finalist Arminia Bielefeld stürmt auch dem Zweitliga-Aufstieg entgegen.

Die Arminia gewann am Sonntagabend in der 3. Fußball-Liga bei Viktoria Köln mit 2:0 (1:0), feierte den dritten Sieg in Serie und setzte sich als Tabellenzweiter drei Punkte vom 1. FC Saarbrücken auf dem dritten Platz ab.

Die Verfolger patzten sechs Spieltage vor dem Saisonende reihenweise: Ob Saarbrücken (1:1 beim SV Wehen Wiesbaden), Energie Cottbus (1:4 bei Borussia Dortmund II) oder der FC Ingolstadt (3:3 gegen Hannover 96 II). Auch der nur einen Punkt entfernte Spitzenreiter Dynamo Dresden verlor sein Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (0:1).

Die Bielefelder Tore von Mael Corboz (19.) und Julian Kania (90.) in einem Spiel mit Platzverweisen auf beiden Seiten waren Gold wert.